Thủ tướng: 'Tiêm vaccine miễn phí toàn dân để đạt miễn dịch cộng đồng'

Thủ tướng Phạm Minh chính cho rằng tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch Covid-19.

Thủ tướng: 'Vaccine sẽ giúp cuộc sống trở lại bình thường' Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Thủ tướng nhấn mạnh phải sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, và duy trì hàng năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định như vậy trong lễ ra mắt quỹ vaccine Covid-19, được tổ chức tối 5/6. Quỹ vaccine được Thủ tướng ký quyết định thành lập nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước, phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên.



Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với chủng mới từ Ấn Độ và Vương quốc Anh, có tốc độ lây lan nhanh. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp chống dịch theo phương châm mới “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, nghiêm ngặt để thực hiện được “mục tiêu kép” vừa chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh phương pháp chống dịch của Việt Nam là không lựa chọn giải pháp dễ, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Hữu Hải.

"Việt Nam không chọn chống dịch dễ dàng"

Việt Nam chỉ thực hiện phong tỏa những vùng bị dịch, giãn cách ở những vùng có nguy cơ cao và vẫn đảm bảo duy trì cuộc sống bình thường bằng phương pháp khoanh vùng, cách ly, truy vết, dập dịch.

Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm. "Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch Covid-19", ông nói.

Thủ tướng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Do đó, ông nhấn mạnh sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an dân, an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại bài học lịch sử năm 1945. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào ta trên mọi miền đất nước đã nhiệt tình ủng hộ “Tuần lễ Vàng”, với tinh thần “Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, tạo nên “Quỹ Độc Lập”, góp phần thiết thực đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thành công.

Tôi tin rằng quỹ vaccine sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cho rằng truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã hun đúc trong mỗi người con đất Việt và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Truyền thống ấy càng tỏa sáng mỗi khi đất nước chúng ta gặp khó khăn như chiến tranh, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…

“Chính vì vậy, sự chia sẻ, trách nhiệm, cảm thông của nhân dân với Nhà nước là nhân tố quan trọng để chúng tôi tin rằng quỹ vaccine sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài”, ông nói.

Ông cũng tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch Covid-19.

Cảm động trước sự quyên góp của nhiều người dân

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng lòng, đồng hành và chia sẻ để chiến thắng đại dịch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết Nhà nước đã nỗ lực gỡ bỏ mọi khó khăn vướng mắc về cơ chế, sử dụng tổng hợp mọi nguồn lực để chúng ta có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, tiêm miễn phí cho toàn dân.

Theo Thủ tướng, việc thành lập quỹ vaccine là một chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị để huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch. Cuộc chiến với Covid-19 bằng vaccine sẽ phải đi đường dài, phải tiêm cho nhân dân hàng năm.

Ngoài ra, Nhà nước đảm bảo quản lý, giám sát hoạt động của quỹ minh bạch và đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật để phục vụ cho sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân là trên hết, trước hết.

Các cá nhân, tổ chức đã quyên góp hàng nghìn tỷ đồng vào quỹ vaccine. Ảnh: Đức Anh.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm động khi được biết những em bé dành tiền ăn sáng, các cụ già dành tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, những phụ nữ tiết kiệm chi tiêu, những công chức, viên chức, công nhân tiết kiệm ngày lương để ủng hộ quỹ, kiều bào ở nước ngoài trực tiếp hoặc nhờ người thân đóng góp.

Ngoài ra, hàng trăm doanh nghiệp mặc dù phải đối mặt với khó khăn do tác động dịch bệnh nhưng rất tích cực đóng góp cho quỹ. "Nhiều doanh nghiệp cũng nói rằng muốn được thể hiện tấm lòng với nhân dân, với Nhà nước, đóng góp cho quỹ để lo cho nhân dân, còn việc tiêm cho nhân viên của mình sẵn sàng trả phí để đơn giản là có nhiều tiền hơn để Nhà nước lo cho nhân dân", Thủ tướng nói.

"Chúng ta đã đi qua đại dịch hơn 1 năm qua một cách kiên cường, bền bỉ và có hiệu quả vẽ nên mảng màu xanh an toàn trên bản đồ thế giới nhuốm màu đỏ, màu vàng, sự sợ hãi lây nhiễm và tang tóc của đại dịch đã gây ra trên thế giới”, Thủ tướng kết thúc bài phát biểu.