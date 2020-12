Thủ tướng Prayuth thắng kiện ở tòa án, tiếp tục được giữ chức

Tòa án Hiến pháp Thái Lan vào ngày 2/12 bác bỏ một đơn kiện cáo buộc Thủ tướng Prayuth Chanocha vi phạm hiến pháp, qua đó giúp ông tiếp tục giữ chức.

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha không vi phạm điều 148 trong hiến pháp khi tiếp tục sử dụng dinh thự công vụ của quân đội, dù ông đã thôi làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thái Lan từ năm 2014.

Với phán quyết này, Thủ tướng Prayuth có thể tiếp tục làm việc ở cương vị người đứng đầu chính phủ, theo Bloomberg.

Nhà công vụ chính thức dành cho thủ tướng Thái Lan là căn biệt thự Phisanulok tại thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, các lãnh đạo chính phủ thường chọn ở tại nơi khác.

Khi trở thành thủ tướng lâm thời sau cuộc đảo chính năm 2014, ông Prayuth tiếp tục sử dụng căn biệt thự do quân đội quản lý do những lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 2/12 trước khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan công bố phán quyết. Ảnh: Bloomberg.

Quân đội giải thích rằng ngôi nhà Thủ tướng Prayut đang ở không phải là nhà phúc lợi được cung cấp cho các quan chức cấp cao. Nó đã được chỉ định là “nhà khách” vào năm 2012.

Các cáo buộc được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan từ lãnh đạo đối lập Sompong Amornvivat và đảng Pheu Thai thông qua Hạ viện.

Làn sóng phản đối chính quyền kéo dài và leo thang căng thẳng suốt 4 tháng qua tại Thái Lan. Một trong những yêu cầu của người biểu tình là ông Prayuth phải từ chức. Họ cũng đòi tổng tuyển cử toàn quốc, cải cách hiến pháp và nền quân chủ Thái Lan.

Ông Prayuth giữ chức thủ tướng Thái Lan hơn 6 năm và là thủ tướng đương chức lâu nhất trong 3 thập kỷ qua.