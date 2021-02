Thủ tướng phát động Tết trồng cây ở Phú Yên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam không chỉ nỗ lực sánh vai với cường quốc năm châu về kinh tế, khoa học công nghệ mà còn đạt tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp.

Sáng 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ phát động, Thủ tướng cùng người dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện Tuy An, Sơn Hòa trồng cây tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) - nơi sinh ông Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, và tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, như Bác Hồ từng chỉ rõ: “Việc này tuy ít tốn kém mà lợi ích nhiều”.

Dù bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn phát động Tết trồng cây, vì một Việt Nam xanh tươi hơn. Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình một tỷ cây xanh, thực hiện tốt chương trình này chính là hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, cuộc sống của người dân không chỉ là về kinh tế hay các chỉ số GDP. Một minh chứng quan trọng điều này là câu chuyện của Singapore với chiến lược thành phố trong tự nhiên hiện nay của họ. Màu xanh là màu của sự sinh sôi phát triển bền vững, và trên tinh thần ấy, Thủ tướng chính thức chọn thông điệp cho chương trình là: “Vì một Việt Nam xanh”.

"Việt Nam không chỉ nỗ lực sánh vai với cường quốc năm châu về lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ mà còn đạt tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tỉnh Phú Yên cây bàng vuông, loại cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ và kiên cường nơi sóng gió. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhân sự kiện này, Thủ tướng đặc biệt biểu dương quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong triển khai Đề án 15 triệu cây xanh, khuyến khích các gia đình trồng và bảo vệ cây xanh. Ông mong muốn mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy “xắn tay áo” theo khả năng của mình để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương sẽ trồng 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn.

Theo ông Thế, việc trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh thời gian tới là việc có ý nghĩa nhiều mặt, trong đó nhân dân sẽ là người được thụ hưởng, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hạnh phúc hơn. Chương trình này hy vọng sẽ lan tỏa đến đông đảo người dân các địa phương đối với phong trào trồng cây gây rừng trên cả nước.