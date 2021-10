Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Anh, chuẩn bị dự Hội nghị COP26

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến Anh, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh và dự Hội nghị COP26 từ 31/10 đến 3/11.

7h10 ngày 31/10 giờ địa phương (14h10 cùng ngày giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Prestwick (Scotland, Vương quốc Anh).

Theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Chuyến thăm và làm việc tại Anh của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 31/10 đến 3/11.

COP26 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động ngày càng trầm trọng toàn cầu.

Thực trạng này đòi hỏi các quốc gia hành động khẩn trương và mạnh mẽ để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris (thông qua năm 2015) là giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ này chỉ tăng dưới 2 độ C và nỗ lực để chỉ tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (hiện nhiệt độ đã tăng gần 1,2 độ C).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Prestwick (Scotland, Vương quốc Anh). Ảnh: TTXVN.

Dự kiến COP26 năm nay có sự tham dự trực tiếp của hơn 120 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng. Ngoài ra có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế và thể chế tài chính quốc tế, nhiều tập đoàn đa quốc gia và nhiều tổ chức phi chính phủ lớn. Tổng số đại biểu tham dự COP26 khoảng 30.000 người.

Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị COP26 khẳng định quyết tâm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung để giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Ngoài 8 nội dung chính sẽ được đàm phán, thảo luận tại COP26, hội nghị cũng tổ chức các hoạt động theo chủ đề song song với hoạt động đàm phán và có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn, các nhà khoa học…

Các hoạt động theo chủ đề này được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ, trình diễn, công bố các sáng kiến mới hoặc kế hoạch, hoạt động thực hiện sáng kiến đã có.

Dự kiến sau khi dự Hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Vương quốc Anh đến ngày 3/11. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Pháp thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến 5/11.

Theo chương trình, ngày đầu tiên làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi gặp Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon sẽ có nhiều hoạt động khác như dự lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam - Anh và lễ ký công bố Tổng đại lý của hãng Bamboo Airways; tiếp Hiệu trưởng Đại học Liverpool và Đại học Hume; tiếp Tập đoàn Pacific Land Patrick McKillen; tiếp Giám đốc Tập đoàn Jardines Adam Keswick và Chủ tịch Tập đoàn Jardines tại Việt Nam Alain Cany. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên tại Anh, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Anh và dự lễ trao viện trợ quyên góp hỗ trợ Việt Nam chống Covid-19. Sau đó, ông tiếp một số doanh nghiệp Anh và quốc tế, chứng kiến lễ trao các thỏa thuận kinh tế và tiếp Chủ tịch Tập đoàn Fomula E. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội thảo với chủ đề "Kiến tạo tương lai bền vững và thịnh vượng thông qua đầu tư tư nhân" sáng 1/11 trước khi dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao COP26 và có bài phát biểu tại hội nghị chiều cùng ngày.