Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung về hợp tác thúc đẩy thương mại, quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19...

Sáng 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương và góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam kiên trì tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ trên các lĩnh vực thương mại đầu tư, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, hạ tầng cơ sở… Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, thúc đẩy những lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như hạ tầng, giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo…

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước. Ảnh: VGP.

Thủ tướng hoan nghênh bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch hành động về tiền tệ; đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận nêu trên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX cũng như kênh song phương; mong muốn chính phủ Mỹ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine.

Về hợp tác quốc phòng, thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng Quốc phòng và các kết quả hợp tác đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực an ninh hàng hải…

Thời gian tới, thủ tướng nhấn mạnh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và một số địa phương khác.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, trong đó có nhiều gia đình chịu di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích (MIA).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi; đề nghị bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, cũng như quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước; đánh giá cao và ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng tích cực trong ASEAN, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Austin khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, tẩy độc da cam, rà phá bom mìn; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực an ninh hàng hải và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm đẩy lùi dịch Covid-19.

Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.