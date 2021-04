Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh

Chiều 8/4, Quốc hội bỏ phiếu kín để phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, về danh sách phó chủ tịch và ủy viên của hội đồng này.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh với tỷ lệ 92,50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Ba ủy viên mới được phê chuẩn gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, Quốc hội cũng miễn nhiệm một số ủy viên đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Ngân; Ngô Xuân Lịch; Phạm Bình Minh.

Chiều cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ về danh sách một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hai nhân sự được phê chuẩn làm Phó chủ tịch Hội đồng gồm ông Đỗ Văn Chiến (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam) và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tám người được phê chuẩn ủy viên Hội đồng gồm: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước trong việc điều hành Nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị - xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, và 4 ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch nước, Phó chủ tịch là Thủ tướng và 4 ủy viên là Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao.