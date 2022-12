Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị Công an toàn quốc

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2022; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự CAND.

Sáng 19/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 đã khai mạc tại Hà Nội để tổng kết tình hình, kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.

Năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội được khởi sắc, phục hồi trên tất cả lĩnh vực; nhiều sự kiện lớn quan trọng của đất nước được diễn ra. Tuy nhiên, tình hình trong nước, thế giới cũng có những chuyển biến phức tạp, nước ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các lãnh đạo Bộ Công an.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành, địa phương và nhân dân, lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tạo dấu ấn nổi bật so với những năm trước đây.

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ về những khó khăn, thách thức, thời cơ, thuận lợi về tình hình thế giới, trong nước năm 2023 sẽ ảnh hưởng, tác động đến nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Bộ trưởng cho biết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12. Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị.