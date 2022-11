Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chụp ảnh chung trước hội đàm. Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 9/2009. New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.