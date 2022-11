Thủ tướng New Zealand: Việt Nam là một nền kinh tế sôi động

Chia sẻ trong buổi đối thoại ngày 15/11, Thủ tướng Jacinda Ardern nhận định Việt Nam là một nền kinh tế sôi động, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường thương mại giữa hai nước.

Trở lại Việt Nam sau 5 năm, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhận thấy những thay đổi của Việt Nam với tư cách “một nền kinh tế sôi động, đang phát triển”.

“Chính phủ Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu và kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Việt Nam và New Zealand là hai nền kinh tế có tính bổ trợ với những sản phẩm phù hợp. Chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ”, Thủ tướng Ardern phát biểu khai mạc sự kiện giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand ngày 15/11.

Sự kiện do Đại sứ quán New Zealand, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công thương đồng tổ chức với chủ đề "Đối thoại chiến lược trong thương mại và đầu tư".

“Hiện nay, Việt Nam và New Zealand đã bắt đầu mở cửa biên giới. Nhiều đoàn công tác của New Zealand đã đến Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ẩm thực, y tế, năng lượng, đổi mới sáng tạo và quản lý môi trường”, bà Arden cho biết thêm.

Thủ tướng Arden cũng khẳng định "hai nước có chung hoài bão tăng cường thương mại song phương", và những chuyến thăm cấp cao thể hiện rõ điều này.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (giữa), Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên (phải) và Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor trong buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Hà.

Phát biểu trong sự kiện, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết “sự hiện diện của thủ tướng (New Zealand) trong buổi đối thoại cho thấy thương mại và đầu tư là một trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên quan trọng, và còn nhiều tiềm năng trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng điểm lại một số thành tựu hai nước đã đạt được trong những năm qua.

Theo ông, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm và vẫn tiếp tục tăng trưởng, bất chấp đại dịch Covid-19 và những bất ổn chính trị diễn ra trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hai nước cũng khẳng định được vị thế trong khu vực thông qua nhiều hiệp định và khuôn khổ hợp tác kinh tế.

Ông Diên nhận định nỗ lực đạt được những thành tựu nêu trên của hai nền kinh tế “đáng ghi nhận và tự hào, song thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu, diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chụp ảnh cùng Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn doanh nghiệp hai nước, vào ngày 15/11. Ảnh: Nguyễn Hà.

“Chuỗi cung ứng toàn cầu đứng trước nguy cơ đứt gãy, khủng hoảng năng lượng lan rộng, lạm phát tăng cao và một số nền kinh tế lớn trên thế giới có nguy cơ suy thoái. Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp”, ông nói.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng “những nền kinh tế mở như Việt Nam và New Zealand cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, để ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi quốc gia”.

Sau phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì phiên đối thoại. Trong đó, các doanh nghiệp hai nước tích cực chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dệt may, thực phẩm và đồ uống giữa New Zealand và Việt Nam, đồng thời chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình hợp tác.

Sự kiện đối thoại diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Việt Nam vào ngày 14-17/11. Trước đó, Thủ tướng New Zealand đã hội đàm chính thức với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.