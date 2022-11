Thủ tướng New Zealand: Việt Nam là đối tác 'trời sinh' về nông nghiệp

Phát biểu trong buổi đối thoại và triển lãm vào hôm 15/11, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh cũng như nền tảng của quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Thủ tướng New Zealand phát biểu tại buổi đối thoại và triển lãm AgriConnectioNZ vào hôm 15/11. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Tham dự buổi đối thoại và triển lãm AgriConnectioNZ vào chiều 15/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Theo Thủ tướng Ardern, nông nghiệp không chỉ là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và New Zealand mà còn là "một phần bản sắc văn hóa dân tộc" của 2 nước.

"New Zealand và Việt Nam là đối tác trời sinh trong lĩnh vực nông nghiệp vì cả 2 quốc gia đều đang phải điều hướng một thế giới thay đổi nhanh chóng với thách thức lớn nhưng với những cơ hội thậm chí còn lớn hơn", bà Ardern phát biểu tại sự kiện do Đại sứ quán New Zealand phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.

Thủ tướng Ardern khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục cùng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong công tác thương mại hóa các giống cây ăn quả mới với sự hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật từ phía New Zealand.

"Hôm nay là thời điểm chúng ta khởi động quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trong thế kỷ tới", bà cho biết.

Cùng tham dự sự kiện, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan đã bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ thương mại giữa New Zeland và Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của New Zealand với Việt Nam trong lĩnh vực trao đổi công nghệ, phát triển giống cây trồng chất lượng cao và hỗ trợ người nông dân làm nông nghiệp bền vững.

Theo đó, kim ngạch thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giữa Việt Nam và New Zealand trong năm 2021 đã đạt gần 550 triệu USD , chiếm hơn 40% tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa 2 nước. Việt Nam và New Zealand cũng giảm thiểu thủ tục thông quan nông sản giữa 2 nước thông qua việc sử dụng giấy chứng nhận điện tử từ tháng 7.

Ông Lê Minh Hoan khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, tuy có thể gặp phải những thách thức, vẫn có tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai.

Thủ tướng Jacinda Ardern, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại sự kiện. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

"Thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Arden, con đường hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước trong tương lai sẽ rộng mở hơn. Tuy quá trình hợp tác này có thể gặp phải những khó khăn, nhưng người Việt Nam có câu nói có chí thì nên. Nếu lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước có ý chí thì chúng ta sẽ chắc chắn thành công", Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi đối thoại và triển lãm AgriConnectioNZ.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Ardern, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor đã chứng kiến việc ký kết một số biên bản hợp tác giữa 2 quốc gia bao gồm thỏa thuận xuất khẩu quả chanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand và biên bản ghi nhớ - thỏa thuận ưu tiên hợp tác giữa công ty TH True Milk và Waikato Milking Systems.