Thủ tướng New Zealand: Ngày càng khó hòa giải với Trung Quốc

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết những khác biệt về lợi ích, giá trị giữa New Zealand và Trung Quốc đang trở nên ngày càng khó hòa giải.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Trung Quốc tổ chức ở Auckland hôm 3/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết có những vấn đề mà hai nước "không thể và sẽ không nhất trí với nhau".

"Khi vai trò của Trung Quốc trên thế giới thay đổi, những khác biệt giữa hai hệ thống của chúng ta, những lợi ích và giá trị định hình hai hệ thống ấy, trở nên ngày càng khó có thể hòa giải", Thủ tướng Ardern nói.

Bà Ardern cho rằng thách thức mà New Zealand gặp phải trong quan hệ với Trung Quốc là bài toán mà nhiều quốc gia ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, châu Âu, cũng như các khu vực khác cũng đang phải đối mặt.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters.

Bình luận về việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại với Australia, sau khi Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona, Thủ tướng Ardern nói cách Bắc Kinh đối xử với các đối tác là một vấn đề quan trọng.

"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc nhận ra lợi ích cốt lõi của nước này khi hành xử theo cách phù hợp với trách nhiệm là cường quốc đang nổi lên, một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Thủ tướng Ardern nói.

Bình luận được Thủ tướng Ardern đưa ra trong bối cảnh New Zealand đứng trước sức ép từ một số đồng minh phương Tây bởi Wellington không sẵn sàng tham gia cùng nhóm Mỹ, Anh, Australia và Canada (nhóm liên minh tình báo và an ninh Five Eyes - Ngũ Nhãn) chỉ trích Bắc Kinh.

Trung Quốc - bạn hàng thương mại lớn nhất của New Zealand - cáo buộc Five Eyes can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh khi đưa ra các tuyên bố về Hong Kong và Tân Cương.

Thủ tướng Ardern cho biết New Zealand sẽ trao đổi riêng những vấn đề này với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo New Zealand cũng nói thêm rằng xử lý quan hệ với Trung Quốc không phải lúc nào cũng thuận lợi và "không có gì bảo đảm chắc chắn".