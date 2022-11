Thủ tướng New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến Hà Nội vào sáng 14/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 14-17/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: AP.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Phạm Hùng Tâm.

Đoàn Đại biểu cấp cao New Zealand gồm: Thủ tướng Jacinda Ardern; Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Damien O'Connor; Phó chánh Văn phòng Thủ tướng Holly Donald; Cố vấn cao cấp về Thương mại Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Tamsin Royson; Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Guergana Guermanoff; Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Faith Mitch

Ngoài ra, trong đoàn còn có Thứ trưởng phụ trách châu Á và châu Mỹ của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson; Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Thủ tướng Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, là cử nhân Truyền thông tại Đại học Waikato. Từ năm 2008, bà là nghị sĩ Quốc hội New Zealand. Năm 2011, bà là người phát ngôn về phát triển xã hội. Ngày 1/8/2017, bà Jacinda Ardern được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động New Zealand.

Ngày 26/10/2017, bà được bầu giữ chức Thủ tướng New Zealand. Đến ngày 17/10/2020, bà được bầu lại giữ chức Thủ tướng New Zealand.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand; dự sự kiện Kết nối Nông nghiệp New Zealand cùng một số hoạt động khác.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…