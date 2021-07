Thủ tướng New Zealand: Chúng tôi không mạo hiểm 'sống chung' với dịch

New Zealand đã bác bỏ các đề xuất cho rằng nước này nên theo bước chân của Anh để học cách “sống chung" với Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 7/7 đã từ chối đề xuất sống chung với dịch và cho rằng mức độ tử vong dự kiến mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra là "không thể chấp nhận được", Guardian đưa tin.

“Các quốc gia khác nhau có những lựa chọn khác nhau”, bà Ardern cho biết khi được hỏi liệu New Zealand có sẵn sàng trả giá để mở cửa. “Ưu tiên đối với tôi là làm thế nào để tiếp tục bảo tồn những gì mà New Zealand đã cố gắng đạt được và đưa ra lựa chọn cho chính mình, vì virus vẫn đang hoành hành trên thế giới”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Guardian.

Tổng giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield hôm 7/7 cho biết nước này sẽ "theo dõi chặt chẽ" và có thể đưa Anh vào danh sách cấm bay nếu các ca bệnh tăng ngoài tầm kiểm soát vì dỡ bỏ hạn chế.

Trước đó, hôm 6/7, ông Johnson đã công bố kế hoạch mở cửa vào ngày 19/7 và nói rằng Anh phải "học cách chung sống" với virus.

Ông cho biết Anh có thể phải đối mặt với 50.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày trong vòng 2 tuần, và “chúng ta phải chấp nhận với số ca tử vong tăng lên”.

"Đó không phải là điều mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận ở New Zealand", Bộ trưởng Y tế Chris Hipkins tuyên bố trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Jacinda Ardern hôm 7/7.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà dịch tễ học Michael Baker cho biết lộ trình ngăn chặn Covid-19 của New Zealand có thể được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa tiêm vaccine và áp dụng biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang hoặc phong tỏa một phần.

“(Chiến lược loại bỏ New Zealand đang thực hiện) tốt hơn nhiều so với các lựa chọn thay thế khác, từ góc nhìn về sức khỏe cộng đồng, cho đến quan điểm về công bằng, tự do và thậm chí là kinh tế”, ông Baker nói.