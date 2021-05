Thủ tướng Nepal: Chúng tôi đang chiến đấu với làn sóng dịch bạo tàn

Thủ tướng Nepal Sharma Oli kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ nước này vượt qua đại dịch Covid-19, trong bối cảnh đợt bùng phát nghiêm trọng đang diễn ra tại đây.

Trong thông điệp viết trên Guardian hôm 10/5, người đứng đầu chính phủ Nepal nói: "Đất nước của tôi đang chiến đấu với làn sóng Covid-19 mới và bạo tàn", đồng thời ông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Sự gia tăng số lượng các ca nhiễm đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống y tế nước này, ông Sharma Oli cho biết, "đại dịch đẩy chúng tôi đến giới hạn của mình".

Thủ tướng Nepal Sharma Oli kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh đại dịch bùng phát nghiêm trọng. Ảnh: Scroll.in.

Chính phủ của ông Sharma Oli đang nỗ lực hết khả năng trên hai mặt trận là phòng bệnh và chữa bệnh. Dù vậy, do những hạn chế về nguồn lực và cơ sở hạ tầng, đại dịch đang trở thành một gánh nặng quá lớn đối với Nepal, ông Oli nói thêm.

Người đứng đầu chính phủ Nepal kêu gọi: "Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi bạn bè thế giới hỗ trợ chúng tôi các trang bị y tế thiết yếu, thuốc và vaccine cứu người".

Thủ tướng Oli cũng nhấn mạnh rằng trong một thế giới kết nối, "không ai an toàn chừng nào tất cả mọi người đều an toàn". Do đó, ông kêu gọi: "Đoàn kết giữa các quốc gia là tối quan trọng" để chống chọi với Covid-19.

Bên cạnh đó, vị thủ tướng cũng đề cập đến Anh, quốc gia đang là chủ tịch luân phiên của G7 và là chủ nhà của hội nghị về biến đổi khí hậu COP26. Ông kỳ vọng quan hệ truyền thống Nepal - Anh sẽ phát huy trong giai đoạn khó khăn này.

Ông mong muốn Anh thể hiện vai trò lãnh đạo trong quá trình triển khai vaccine Covid-19 ra toàn cầu, cũng như nâng cao năng lực cho các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Oli nhấn mạnh đoàn kết là "cách duy nhất" để vượt qua hai thách thức này.

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Nepal. Ảnh: Reuters.

Tại Nepal, thời gian qua ghi nhận khoảng 8.000 ca mắc mới mỗi ngày. Theo số liệu Wordometer cung cấp, tổng cộng Nepal có hơn 403 nghìn ca dương tính với Covid-19 và 3.859 ca tử vong, tính đến cuối ngày 10/5.

Trong khi đó, mới chỉ có hơn 360 nghìn người (1,3% dân số) Nepal được tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19. Số người được tiêm ít nhất một liều là hơn 2 triệu người, chiếm khoảng 7,3% dân số.