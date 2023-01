Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai vành đai 3 TP.HCM

Các địa phương được đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho dự án trong tháng 2 để đảm bảo thi công dự án thành phần 1A (vành đai 3 TP.HCM).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM, các bộ, ngành tại TP.HCM chiều 29/1. Ảnh: Hữu Hạnh.

Chiều 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến kiểm tra công tác thi công dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng cũng đến kiểm tra dự án xây dựng sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.

UBND TP.HCM cho biết địa phương và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã hoàn thành công tác phê duyệt và bàn giao ranh giải phóng mặt bằng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hướng tuyến vành đai 3 TP.HCM. Đồ hoạ: Minh Trí.

Đối với các dự án thành phần xây dựng, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Long An đã phê duyệt cơ bản và đang triển khai các bước thiết kế kỹ thuật.

Riêng các dự án thành phần xây dựng của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chưa phê duyệt, chậm so với kế hoạch do báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Theo UBND TP.HCM, để đảm bảo bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng vào tháng 6, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là yếu tố rất quan trọng.

Qua khảo sát, diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án chiếm hơn 90%, do đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường việc thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp trước (sau 90 ngày) và vận động người dân có đất ở chấp thuận cho thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và nhận nền tái định cư, không chờ hết thời hạn 180 ngày.

“Đây là cách làm mới so với các dự án khác, có thể tiết kiệm được 90 ngày so với kế hoạch đề ra. TP.HCM cũng đã chuẩn bị khu tái định cư tại chỗ để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trắng, giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống”, theo UBND TP.HCM.

Cụ thể, tại TP Thủ Đức, địa điểm tái định cư ở khu tái định cư là phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ; huyện Củ Chi có địa điểm tái định cư tại xã Tân Thạnh Tây với diện tích hơn 13.500 m2.

Ở huyện Hóc Môn có địa điểm tái định cư tại xã Xuân Thới Đông, diện tích hơn 9.100 m2. Còn ở huyện Bình Chánh, địa điểm tái định cư tại khu dân cư khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, TP.HCM sẽ xây dựng chính sách và chuẩn bị đầy đủ quỹ căn hộ chung cư để bán cho hộ dân, đảm bảo tất cả người dân phải có chỗ ở ổn định.

Riêng trường hợp quá khó khăn, không đủ tiền trả một lần khi mua căn hộ cũng được xem xét giải quyết trả chậm hoặc trả góp trong thời hạn 15 năm.

Đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 đóng vai trò rút ngắn hành trình từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đến Bình Dương và TP.HCM. Tuyến đường còn kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ; đặc biệt phân luồng từ xa và giảm ùn tắc cho các tuyến đường nội đô.

Tổng mức đầu tư dự án 1A là 6.900 tỷ đồng , trong đó nguồn vốn ODA của Hàn Quốc gần 4.176 tỷ đồng . Số còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, trong đó vốn Trung ương là 529 tỷ đồng , còn lại là ngân sách của Đồng Nai và TP.HCM.