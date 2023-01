Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Tại buổi kiểm tra, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân cần nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, đánh giá tổng thể từ sớm, từ xa những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ, sai sót. Trong ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và mong muốn chú trọng chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là dịp Tết Quý Mão 2023.