Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Tại buổi kiểm tra, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng công an đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, trước mắt là để người dân đón Tết an toàn, sau đó là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng phát triển đất nước.