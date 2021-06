Thủ tướng kích hoạt vận hành 2 hệ thống cơ sở dữ liệu

Sáng 22/6, Bộ Công an tổng kết 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; công bố việc vận hành 2 hệ thống từ ngày 1/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện nghi thức xác thực điện tử để chính thức vận hành 2 hệ thống.

Hai dự án trọng điểm về cơ sở dữ liệu

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng sau khi Bộ Công an đã hoàn thành việc xây dựng 2 dự án gồm cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

"Đây là dự án đầu tư công quy mô lớn và phức tạp nhưng Bộ Công an đã tiến hành trong thời gian ngắn, đưa vào sử dụng với hiệu quả rất nhanh", Thủ tướng biểu dương.

Thủ tướng Chính phủ và một số lãnh đạo bộ, ngành thực hiện thủ tục vận hành 2 hệ thống. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu, quyết liệt nhằm hạn chế những bất cập trong đầu tư công, việc Bộ Công an sớm hoàn thành xây dựng 2 dự án trọng điểm về cơ sở dữ liệu, là một minh chứng rất cụ thể cho chính sách đầu tư công có hiệu quả.

"Điều đáng mừng hơn là sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân, có nơi xếp hàng suốt đêm để làm căn cước công dân gắn chip", Thủ tướng đánh giá và khẳng định việc xây dựng 2 hệ thống cơ sở dữ liệu là công việc rất hợp lòng dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, khẳng định sự nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Qua đó hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Ông đánh giá cao sự hoàn thành tiến độ xây dựng và triển khai các dự án, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia hiện đại, kết nối đường truyền đến tận chính quyền cấp xã. Đồng thời, đảm bảo an ninh an toàn thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hoàn thành 2 dự án có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân giữa các ngành, đơn vị, địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới, Bộ Công an phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin an toàn, hiệu quả.

Tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tại hội nghị và cho biết sau khi Thủ tướng phê duyệt 2 dự án CSDLQG về dân cư và sản xuất, cấp CCCD gắn chip, Bộ Công an đã điều động, tăng cường gần 200.000 cảnh sát để thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên toàn quốc.

Sau hơn một năm triển khai, Bộ Công an đã xây dựng thành công 2 dự án trên. Đây là 2 dự án độc lập, nhưng bộ đã chỉ đạo lồng ghép tối đa 2 dự án để đồng bộ tránh lãng phí. Qua đó giảm được mức dự toán so với ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng .

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đặt trong trụ sở Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Lam.

Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo các nhà thầu chính của dự án triển khai thiết kế kỹ thuật hệ thống CSDLQG và sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Các hệ thống sẵn sàng tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng liên thông quốc tế, đồng thời có tính bảo mật cao.

Về thu thập cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu. Qua đó cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18/6.

Đến nay, Bộ Công an đã thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và kết nối dữ liệu với 33/63 UBND tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó giúp xác thực thông tin công dân, giải quyết 236 thủ tục hành chính, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.

Đối với dự án sản xuất và cấp CCCD gắn chip, Bộ Công an cho biết tính đến ngày 15/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp CCCD. Dự kiến việc in và trả toàn bộ thẻ căn cước sẽ hoàn thành từ nay đến hết tháng 9.

Ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, đối tác chính trong việc cung cấp các dịch vụ dân cư dựa trên 2 hệ thống, đánh giá với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” như tiêu chí mà Bộ Công an đặt ra, CSDLQG về dân cư giúp các bộ, ngành có dữ liệu gốc làm nền tảng trong giao dịch dịch vụ công.

Bên cạnh đó, CSDLQG về dân cư còn là nền tảng quan trọng, điều kiện cần thiết để hình thành định danh số cho mỗi công dân trên môi trường số; giúp người dân không bị giới hạn về thời gian, thủ tục và địa giới hành chính khi giao dịch với chính quyền các cấp, với doanh nghiệp.