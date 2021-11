Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi cho biết ông thoát chết sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gài chất nổ nhằm vào tư dinh ở Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad.

Theo AP, trong một tuyên bố được đưa ra vào đầu ngày 7/11, chính phủ Iraq cho biết máy bay không người lái đã cố gắng tấn công nhà của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi ở Vùng Xanh kiên cố tại thủ đô Baghdad, nơi có các đại sứ quán và văn phòng chính phủ nước ngoài.

Cư dân Baghdad nghe thấy một tiếng nổ sau đó là tiếng súng trong khu vực.

Hai quan chức Iraq nói với AP rằng 7 người trong đội bảo vệ an ninh của thủ tướng bị thương trong vụ tấn công. Hai người này tiết lộ thông tin với yêu cầu giữ kín danh tính vì không có thẩm quyền đưa ra các tuyên bố chính thức.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi cho biết ông thoát chết sau vụ tấn công. Ảnh: AFP.

Tuyên bố an ninh do truyền thông nhà nước đăng tải cho biết vụ ám sát bất thành do “một máy bay không người lái gài chất nổ đã tìm cách nhắm vào nơi ở của thủ tướng trong Vùng Xanh”.

Tuyên bố cũng nêu rõ thủ tướng sống sót sau vụ tấn công và không có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.

"Lực lượng an ninh đang thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan tới vụ ám sát bất thành", theo tuyên bố.

Theo BBC, một số thông tin ban đầu lại nói rằng ông al-Kadhimi có nhập viện.

Trong một đăng tải trên Twitter, nhà lãnh đạo này kêu gọi “mọi người bình tĩnh và kiềm chế, vì lợi ích của Iraq”.

Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Mustafa al-Kadhimi vốn là một cựu giám đốc tình báo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào tháng 5/2020.

Những người ủng hộ lực lượng dân quân Shia thân Iran đã cắm trại bên ngoài Vùng Xanh trong gần một tháng qua để phản đối kết quả bầu cử Quốc hội Iraq, trong đó lực lượng này nhận được kết quả bất lợi lớn nhất.

Tình hình trở nên căng thẳng từ hôm 5/11 khi những người biểu tình tuần hành về phía Vùng Xanh và đụng độ chết người đã xảy ra, trong đó một người biểu tình thiệt mạng và hàng chục nhân viên an ninh bị thương.

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã ra lệnh điều tra để xác định điều gì châm ngòi cho các cuộc đụng độ và ai đã vi phạm lệnh không được nổ súng.