Thủ tướng: Hồi hương là nhu cầu chính đáng của người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng người dân trở về quê là nhu cầu chính đáng, họ cần được tổ chức đưa đón chu đáo, khoa học.

Ngày 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Cử tri Cần Thơ nêu nhiều kiến nghị về chính sách lưu thông hàng hóa, giao thông trên cả nước; quan tâm giải quyết vấn đề vật tư cung ứng cho nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; công tác bảo đảm an sinh xã hội…

Có nơi làm cứng nhắc, cục bộ gây chia cắt

Chia sẻ về một số nội dung cử tri quan tâm, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định được trụ cột để phòng chống dịch là giãn cách, cách ly phải hẹp nhất, nhanh nhất; xét nghiệm phải thần tốc, khoa học. Người bệnh cần được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, từ xa, ngay tại cơ sở.

Về chiến lược vaccine, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang nỗ lực bao phủ vaccine chậm nhất trong quý IV năm 2021 với các nhóm ưu tiên. Tới ngày 12/10, khoảng 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam và đã tiêm được khoảng 57 triệu liều.

"Chúng ta đang nghiên cứu lộ trình mua và tiêm vaccine cho trẻ em nhanh nhất, sớm nhất; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước", Thủ tướng nói và đề nghị cử tri chia sẻ khi vaccine còn ít, phải ưu tiên cho địa bàn, đối tượng trọng điểm, sau đó mới có thể mở rộng độ bao phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dịch bệnh đang dần được kiểm soát bắt đầu chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng dịch bệnh làm bộc lộ nhiều hạn chế. Năng lực y tế còn yếu, nhất là ở cấp cơ sở; nhiều cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch chưa thực hiện được. Có nơi chưa làm tốt, chưa bám sát tình hình thực tiễn để điều chỉnh cho phù hợp, còn cứng nhắc, cục bộ, chia cắt, gây khó khăn cho nhân dân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc nhiều người dân trở về quê gây áp lực, khó khăn cho địa phương, nhưng đây là nhu cầu chính đáng. Thủ tướng liên tục chỉ đạo địa phương, cơ quan tổ chức đưa đón bà con chu đáo, khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dịch bệnh, an sinh xã hội…

“Chúng ta đã cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện có thể, nhưng còn nhiều việc phải tiếp tục rút kinh nghiệm để làm tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sớm tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng nêu rõ việc quan trọng nhất là kiểm soát được dịch bệnh. Vaccine và sự tham gia của người dân là điều kiện tiên quyết, có vai trò hết sức quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Vai trò của cấp xã, phường cần phải được phát huy trong nắm bắt tình hình, đời sống nhân dân, đây là nơi gần và hiểu dân nhất, đến với dân nhanh nhất.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế, nơi nào an toàn phải sản xuất, sản xuất phải an toàn. Lãnh đạo Chính phủ cho biết sẽ yêu cầu mở cửa trường học tại nơi đảm bảo điều kiện, xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, đi lại thông suốt.

Từ nay đến cuối năm 2021, Thủ tướng nêu 8 nhóm nhiệm vụ quan trọng như: Phòng chống dịch Covid-19; giữ vững được ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Thủ tướng mong đồng bào, cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.