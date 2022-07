Thủ tướng: 'Hỗ trợ người dân, DN hơn 225.000 tỷ thuế phí ngay năm nay'

Bên cạnh việc thúc đẩy hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hơn 225 nghìn tỷ thuế phí trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều chỉnh chính sách thuế đối với mặt hàng xăng, dầu.

Sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến cử tri đánh giá cao kết quả nổi bật, những đổi mới tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, các quyết sách quan trọng xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình phát triển và có các quyết sách mới để phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng "nói đi đôi với làm"

Lần đầu tiên trong lịch sử tại một kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng, trong đó có dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng ý nghĩa hết sức thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và của cả nước.

Ý kiến cử tri và các đại biểu Quốc hội cho rằng thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cùng với những kết quả chung cả cả nước, kinh tế - xã hội Cần Thơ đã phục hồi và vươn lên mạnh mẽ sau khi kiểm soát được dịch bệnh, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,04%, xếp 21/63 địa phương; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21%; khách du lịch tăng 55%...

Cử tri Lê Xã Hội (quận Ninh Kiều), nhấn mạnh cử tri hết sức phấn khởi trước tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển, kiểm soát được dịch bệnh nhờ đường lối đúng đắn, ý Đảng hợp lòng dân, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân ta.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Lê Xã Hội (quận Ninh Kiều) cho biết hết sức phấn khởi trước tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Ảnh: Nhật Bắc.

Ông Dương Văn Bé, cử tri quận Cái Răng, bày tỏ ấn tượng với hình ảnh Thủ tướng đã quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều lần trực tiếp xuống tận cơ sở với chiếc áo đẫm mồ hôi để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, bằng mọi cách có thể nhằm thực hiện bằng được chiến lược vaccine, mang vaccine về tiêm cho người dân với tinh thần "vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất", từ đó, cứu được mạng sống của rất nhiều người trước dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm.

Cử tri Nguyễn Xuân Sinh nhắc lại cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tại hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, được tổ chức vào ngày 8/5/2021. Ngay buổi chiều hôm đó, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL và tới nay, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách quyết liệt, cụ thể để thúc đẩy vấn đề này, nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai tại ĐBSCL.

Theo cử tri, cùng với công tác phòng chống dịch, đây là những ví dụ cho thấy tinh thần "nói đi đôi với làm" của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng.

Thủ tướng kêu gọi cử tri tích cực tham gia tiêm chủng vaccine

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giám sát, ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh sức ép lạm phát rất lớn, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế. Tình hình vẫn diễn biến nhanh, khó lường, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới với biến chủng mới, cạnh tranh chiến lược gay gắt, nhiều nước thay đổi các chính sách.

Áp lực lạm phát tăng mạnh do tác động của việc tăng giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, nguyên vật liệu từ bên ngoài, nguy cơ mất an ninh lương thực, an ninh năng lượng… trên thế giới. Các vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, an ninh thông tin… nổi lên.

Ở trong nước, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Vốn FDI đăng ký mới giảm. Công tác xây dựng, lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch triển khai còn chậm. Đời sống một bộ phận người dân khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng cho biết tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 4/7 vừa qua, Chính phủ đã phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh quốc tế, trong nước và thống nhất cao quan điểm định hướng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Báo cáo với cử tri, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm định hướng quan trọng thời gian tới.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành; kiên định các vấn đề nguyên tắc nhưng luôn chủ động nắm chắc tình hình, linh hoạt, sáng tạo; tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm chủng vaccine cho các đối tượng theo chỉ định và nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư y tế và nhân lực ngành y.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi cử tri Cần Thơ và cử tri, đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm chủng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đạt mục tiêu Chính phủ đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là với các đối tượng rủi ro cao, xác định tiêm vaccine là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với chính mình, gia đình và cộng đồng, xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh sức ép lạm phát rất lớn, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế - coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, tích cực phòng chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá, buôn lậu, gian lận thương mại; bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng (xăng dầu, điện); bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế và quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết về phát triển vùng, trong đó có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng ĐBSCL và quy hoạch vùng ĐBSCL, các dự án giao thông trọng điểm.

Gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng

Về các kiến nghị của đồng bào, cử tri, các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã giải trình, tiếp thu nhiều ý kiến.

Làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị cụ thể của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết theo báo cáo của các cơ quan, việc thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng .

Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng ; số tiền được miễn, giảm khoảng 66,5 nghìn tỷ đồng ; số tiền giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn khoảng 24 nghìn tỷ đồng .

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp. Trước mắt tập trung nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền quyết định để sớm triển khai vào thực tế các giải pháp giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức; tiếp tục điều chỉnh chính sách thuế đối với mặt hàng xăng, dầu trước diễn biến giá xăng, dầu tăng cao...

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về chương trình phòng, chống dịch Covid-19, quy định áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; phân bổ 14.000 tỷ đồng để đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, sản xuất, bảo đảm vaccine, thuốc điều trị Covid-19…

Thủ tướng cũng cho biết đã giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động các vấn đề liên quan học phí, sách giáo khoa để trình các cấp có thẩm quyền theo hướng giảm khó khăn cho phụ huynh và học sinh, phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước tại thời điểm hiện nay.

Sau hội nghị, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị; thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND TP Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.