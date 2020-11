Thủ tướng gửi thư động viên lực lượng công an 'vì dân phục vụ'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nhằm động viên, chia sẻ vì tham gia phòng chống bão, lũ.

Ngày 9/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Thủ tướng.

Thân gửi: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân

Trong thời gian vừa qua, tình hình thiên tai ở các tỉnh miền Trung diễn biến rất phức tạp, đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Trước tình hình trên, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả nặng nề của mưa bão, lũ lụt.

Công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu giúp nhân dân các tỉnh miền Trung chống chọi, khắc phục mưa lũ. Các đồng chí đã có những phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo, điều động lực lượng công an các địa phương trực tiếp tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ, ủng hộ nhân dân các vùng bị mưa lũ lớn; bảo vệ an toàn các chuyến hàng cứu trợ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước đến với đồng bào bị thiên tai.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Đại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân vùng cao biên giới là một tấm gương điển hình, xứng đáng để toàn lực lượng chúng ta học tập, noi theo.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm tham gia trực tiếp cứu giúp nhân dân ra khỏi vùng lũ, vùng bị sạt lở đất, đá ở các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua.

Những hành động có ý nghĩa thiết thực nêu trên thể hiện lực lượng Công an nhân dân không chỉ làm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Trước tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, không để tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, góp phần làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chào thân ái và quyết thắng,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc