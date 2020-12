Thủ tướng dự hội nghị công an toàn quốc

Ngày 7/12, tại TP.HCM, Bộ Công an khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong 2 ngày nhằm tổng kết, đánh giá công tác công an, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát biểu khai mạc, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, khẳng định hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong bối cảnh đại hội đảng bộ các cấp đã thành công tốt đẹp, cả nước đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Và Việt Nam đã chủ động kiểm soát được dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan một số trang thiết bị an ninh, an toàn trưng bày tại hội nghị. Ảnh: CAND.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng công an nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra và đạt những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong năm 2020 như: Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đóng góp tích cực trong xử lý các vấn đề nổi lên, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự báo năm 2021, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Điều đó đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an.

Đồng thời nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trọng tâm bàn các giải pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú cùng các đại biểu đã bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên. Trong đó, cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 3 về: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký mẫu con dấu mới; Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; Đăng ký thêm con dấu; Đăng ký lại mẫu con dấu.

Các dịch vụ công của Bộ Công an sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể lựa chọn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng công an nhân dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện có 2 dịch vụ công của Bộ Công an về Tờ khai đăng ký xe ô tô và Thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân đi vào hoạt động, Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tiến hành thực hiện đồng bộ cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 về Cấp căn cước công dân; lưu trú, thông báo lưu trú... trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia.