Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong Quốc tế lần 4

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong Quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane ngày 5/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.

Thủ tướng của 4 nước thành viên ủy hội, gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, dự kiến tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 4, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 30/3.

Ngoài ra, lãnh đạo, đại diện cấp cao của hai nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc và Myanmar, 12 đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong lưu vực cũng sẽ tham dự.

Hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mekong Quốc tế (MRC) được tổ chức từ năm 2010, theo cơ chế luân phiên 4 năm/lần tại 4 nước thành viên của ủy hội.

Hội nghị Quốc tế MRC năm nay diễn ra ngày 2-3/4 và Hội đồng MRC diễn ra vào ngày 4/4, đều tại Vientiane.

Hội nghị cấp cao lần 4 dự kiến thông qua Tuyên bố chung Vientiane, trong đó đánh giá những thành tựu các nước trong lưu vực đạt được trong những năm qua, phân tích, đánh giá các thách thức và cơ hội đối với vai trò và hợp tác tại MRC, đồng thời đề ra các định hướng hợp tác cho những năm tiếp theo.

Đây là sự kiện quy tụ những nhà lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên MRC nhằm thảo luận, xây dựng các chính sách và giải quyết các thách thức mà những quốc gia lưu vực sông Mekong đang đối mặt.

Đây cũng là dịp để những lãnh đạo chính phủ các nước thành viên MRC cùng đánh giá tình hình thực hiện các quyết định đã đưa ra bốn năm trước đó, thống nhất về các chiến lược và định hướng hợp tác cho tương lai.

Cho đến nay, có 3 kỳ hội nghị cấp cao đã được tổ chức: Lần đầu tiên vào năm 2010 do Thái Lan đăng cai tại Hua Hin; lần thứ hai vào năm 2014 do Việt Nam đăng cai tại TP.HCM và lần thứ ba vào năm 2018 do Campuchia đăng cai tại Siem Reap.

Trước mỗi hội nghị cấp cao, hội đồng MRC (cấp bộ trưởng) và hội nghị quốc tế của MRC (cấp làm việc) được tổ chức để trù bị cho hội nghị này.