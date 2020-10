Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Sáng 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh Thủ tướng là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung (đeo kính).