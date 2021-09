Thủ tướng: Dịch Covid-19 khó lường và có thể kéo dài

Theo người đứng đầu Chính phủ, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, biến đổi khó lường và có thể còn kéo dài. Ông nhấn mạnh giãn cách xã hội là quyết định.

Chiều 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, làm việc với 70 nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành y tế, các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu ngành y dược học và đại diện các hội đồng khoa học, cơ quan quản lý khoa học ngành y tế.

Trong 2 năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Thủ tướng ghi nhận ngành y tế, trong đó có các nhà khoa học y dược đã nỗ lực, cố gắng đem sức lực, trí tuệ cùng cả nước phòng chống dịch.

Góp ý để việc phòng chống dịch hiệu quả hơn, các nhà khoa học cũng đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược “5K + vaccine + thuốc + công nghệ”; đẩy nhanh hơn nữa nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó có vaccine cho trẻ em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, biến đổi khôn lường và có thể còn kéo dài. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, Chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình dịch để có chiến lược, kịch bản phòng chống và thích ứng với dịch thời gian tới...

Ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các cán bộ y tế là trụ cột quan trọng trong công tác chống dịch. Ông mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp về biện pháp khoa học chống dịch, cụ thể là việc nghiên cứu, phát hiện virus và tìm ra biện pháp chống dịch phù hợp, hiệu quả đối với các biến thể khác nhau trên cơ sở khoa học như giãn cách xã hội, phân loại F0, cách ly, phân tầng điều trị…

Bên cạnh đó, các nhà khoa học nghiên cứu, xây dựng phác đồ, biện pháp điều trị phù hợp, hiệu quả và tổ chức chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở các cấp độ khác nhau, giảm tỷ lệ tử vong...

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh giãn cách xã hội là quyết định; thần tốc xét nghiệm diện rộng là then chốt; điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu; vaccine, thuốc điều trị là chiến lược; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng.

Đến nay, Thủ tướng cho biết về cơ bản chúng ta kiểm soát được tình hình. Trong đó, 6 tỉnh đã kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh; 13 tỉnh, thành phố đã thực hiện được một số tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Thủ tướng cho biết số ca tử vong đã giảm trong mấy ngày vừa qua do phân tán tổ chức điều trị tại các trạm xá lưu động ở xã, phường. Tuy nhiên, tại TP.HCM và Bình Dương, số ca mắc mới vẫn ghi nhận ở mức cao do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã xác định quan điểm “sống chung”, thích ứng với dịch bệnh, do đó Thủ tướng nhấn mạnh vaccine và thuốc điều trị là chiến lược lâu dài.

Ông mong muốn mỗi cá nhân, tập thể các chuyên gia, nhà khoa học trên lĩnh vực y tế trong và ngoài nước sẽ quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa học, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ có những cơ chế, chính sách, nguồn lực, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho đội ngũ các nhà khoa học yên tâm cống hiến.