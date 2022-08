Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển.

Quan tâm hơn nữa tới an ninh, an toàn, an dân và an sinh xã hội là nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Trước tình hình kinh tế, xã hội có sự phục hồi tích cực, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và kết quả của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua. Người đứng đầu Chính phủ lấy ví dụ về việc Bộ Giao thông Vận tải có những điểm sáng về giải ngân đầu tư công. Đây cũng là bộ có số vốn đầu tư công lớn nhất; quyết liệt triển khai thu phí không dừng; thúc đẩy phát triển đường sắt…

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến sự việc 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong vụ cháy gần đây ở Hà Nội, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình 3 liệt sĩ đồng thời nhắc nhở các địa phương quan tâm hơn nữa tới bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong quá trình tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Việt Linh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; công khai trên báo chí về những địa phương làm tốt và chưa làm tốt.

Về nội dung bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến 2026, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương triển khai đồng thời cơ cấu lại đội ngũ giáo viên.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tới tháng 7 đã gia hạn các khoản thuế trị giá khoảng 43.000 tỷ, miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 46.000 tỷ, vượt qua số tiền gia hạn, miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá còn nhiều điểm hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn nhất là do giá nhiều nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; khó khăn về vốn, tín dụng...