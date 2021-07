Thủ tướng: 'Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn trường kỳ'

Chia sẻ Covid-19 là dịch bệnh thế kỷ, Thủ tướng cho rằng "cuộc chiến" chống dịch còn trường kỳ, ngay cả khi đã có vaccine ngừa. Do đó, cần có cách tiếp cận, giải pháp mới.

Sáng 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cần cách tiếp cận, giải pháp mới

Theo VOV, phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã trải qua gần 100 ngày. Song đến nay, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TP.HCM, một số tỉnh phía nam và miền Trung. Tương tự, trên thế giới cũng ghi nhận dịch Covid-19 diễn biến khó lường, nhất là tại một số nước châu Á và Đông Nam Á.

Từ thực tế này, người đứng đầu Chính phủ cho rằng chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thực chất, sát với tình hình thực tế, trên tin thần “bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để có nhận thức, cách tiếp cận, giải pháp mới trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VOV.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định dịch Covid-19 là dịch bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa nên “cuộc chiến” phòng, chống dịch còn trường kỳ, ngay cả khi đã có vaccine ngừa Covid-19. Theo Thủ tướng, cần có cách tiếp cận, nhiệm vụ, giải pháp mới để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

Yêu cầu đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 theo tinh thần Nghị quyết Quốc hội vừa ban hành.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa kết thúc, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung phòng, chống dịch.

Đáng lưu ý, Quốc hội đã cho phép Chính phủ, Thủ tướng chủ động, linh hoạt áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn, kể cả những nội dung chưa được quy định trong luật.

Số ca nhiễm có xu hướng "đi ngang"

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh diến biến phức tạp, tại TP.HCM, số ca mắc phát hiện từ các khu dân cư, khu phong tỏa thời gian qua rất cao, cho thấy việc lây lan mầm bệnh trong cộng đồng còn mạnh.

Bộ Y tế nhận định thời gian tới số ca nhiễm sẽ có xu hướng “đi ngang”, sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, nên cần tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, thực hiện cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt, giảm giao lưu, tiếp xúc.

Bộ Y tế cho rằng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Ảnh: Y Kiện.

Tại các tỉnh lân cận với TP.HCM như Bình Dương, Long An đã xuất hiện mô hình lây lan tương tự TP.HCM ở giai đoạn đầu. Số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng, tuy nhiên do áp dụng biện pháp giãn cách sớm, dân số và mật độ dân cư không cao như TP.HCM, do vậy diễn biến dịch bệnh sẽ giảm mức độ phức tạp.

Bộ Y tế cho biết đang cùng các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai kiểm định vaccine phân bổ và tổ chức tiêm, ưu tiên đối tượng ở tuyến đầu chống dịch, người lao động tại khu công nghiệp, người dân ở vùng có nguy cơ cao.

Đề xuất giải pháp, Bộ Y tế cho rằng cần tập trung lực lượng để hỗ trợ dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP. HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; bổ sung nhân lực cho cơ sở cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19; hướng dẫn địa phương triển khai biện pháp giảm mắc, giảm lây nhiễm, giảm tử vong, tăng cường năng lực thu dung, điều trị và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Mặt khác, cơ quan này đề xuất tiếp tục hướng dẫn phân luồng, kiểm soát giao thông đảm bảo phòng chống dịch và lưu thông hàng hóa; triển khai biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách.

Cùng với đó, tiếp tục đôn đốc tiến độ mua sắm, giao hàng đối với những đơn hàng mua vaccine đã ký kết hợp đồng; hỗ trợ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine trong nước; ưu tiên cung cấp và triển khai việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho TP.HCM và các tỉnh lân cận.