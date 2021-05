Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Bắc Giang trong việc lưu thông, tiêu thụ nông sản.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công Thương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là mặt hàng quả vải cho tỉnh.

Ông yêu cầu Bộ Công Thương khảo sát thực tế và trực tiếp làm việc với Bắc Giang, hỗ trợ tỉnh xây dựng kế hoạch thu mua, tiêu thụ quả vải.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khảo sát thực tế và trực tiếp làm việc với tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ xây dựng kế hoạch thu mua, tiêu thụ quả vải.

"Cần bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất, ưu tiên tối đa cho hoạt động thu mua, phân phối, tiêu thụ mặt hàng quả vải và đẩy mạnh các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu", Thủ tướng yêu cầu.

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang có 28.100ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để xe chở quả vải và nông sản của tỉnh Bắc Giang lưu thông ra vào các tỉnh, thành phố và phải bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang có 180.000 tấn vải thiều đang vào vụ thu hoạch; dưa hấu, dứa cũng đang vào mùa. Ngoài ra, tỉnh còn có 1.700 tấn gà, 5.600 tấn lợn cần tiêu thụ. Nhưng do dịch bệnh, giá lợn, gà đang rất thấp dù vẫn bán được.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết vải thiều Bắc Giang có chất lượng vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, được trồng và chăm sóc ở “vùng vải an toàn dịch bệnh”.

Tuy nhiên, dù được trồng trong vùng vải an toàn dịch bệnh, việc lưu thông tiêu thụ vải thiều còn gặp khó khăn. Do đó, Bắc Giang mong muốn các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho nông sản Bắc Giang nói chung và vải thiều nói riêng được lưu thông tiêu thụ khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến với tỉnh Bắc Giang để tìm biện pháp gỡ khó cho nông sản. Tại đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cam kết sẽ cố gắng tối đa nhất trong chức năng nhiệm vụ của mình để giúp kết nối cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Bắc Giang trong mọi hoàn cảnh.

Mới đây, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị ưu tiên cấp C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) trong thời gian sớm nhất đối với nông sản xuất khẩu, đặc biệt là nông sản tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Dương và các mặt hàng đang vào vụ, có thời gian thu hoạch ngắn như vải.