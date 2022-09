Thủ tướng: Các vụ cháy nghiêm trọng cho thấy tình hình khẩn cấp

Thủ tướng đánh giá việc thực thi quy định pháp luật và hoạt động quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế, bất cập.

Sáng 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: "Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân".

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là tại các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tại các quán karaoke…

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo công tác công tác phòng cháy, chữa cháy và thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng nhắc lại một số vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng gần đây như vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 1/8 làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh; vụ cháy kho xưởng khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai (Hà Nội) ngày 10/9; vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương ngày 6/9 làm nhiều người chết…

Nhân hội nghị, Thủ tướng gửi lời chia buồn tới thân nhân người bị thiệt mạng, những người bị thương do các vụ cháy gây ra; yêu cầu các địa phương, cơ quan tiếp tục thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ, động viên tinh thần, vật chất đối với các gia đình bị nạn.

Thủ tướng nhấn mạnh, những vụ việc nghiêm trọng, thương tâm trên là cảnh báo và cho thấy tình hình là khẩn cấp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn, để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người; đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo Thủ tướng, phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay bởi: Kinh tế, xã hội nước ta đang trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, nhà và công trình cao tầng ngày càng nhiều; hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh gia tăng; nhu cầu sử dụng năng lượng, hóa chất lớn, dẫn tới nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn…

Trong khi đó, nhận thức, hành vi, thói quen về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của mọi người còn hạn chế; kỹ năng xử lý, ứng phó khi có sự cố là chưa cao; việc thực thi quy định pháp luật và hoạt động quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế, bất cập.

Thủ tướng đề nghị tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các đại biểu thẳng thắn, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trong đó tập trung vào các vấn đề như: hoàn thiện chính sách, pháp luật; khâu tổ chức thực hiện và công tác quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm; tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn... để sau hội nghị này có sự chuyển biến thực chất trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên phạm vi toàn quốc.