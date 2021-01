Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được thăng hàm thượng tướng

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, được Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Chiều 23/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn. Ông khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành và kiên định với mục tiêu, lý tưởng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định cho thượng tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Bộ Công an.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng. Ông có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 21/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho 6 sĩ quan cao cấp của lực lượng công an nhân dân.

Trong số này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được thăng cấp lên thiếu tướng.