Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm đại úy bị đâm trúng tim khi làm nhiệm vụ

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Nai, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến bệnh viện thăm đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP Biên Hòa.

Cùng đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cùng thứ trưởng Bộ Công an có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai… Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến giường bệnh hỏi han tình hình chữa trị, hồi phục của đại úy Đức.

Bác sĩ đang điều trị cho đại úy Nguyễn Thế Đức cho biết bệnh nhân Đức bị đâm trúng tim. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện cơ sở, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lúc gần 22h ngày 23/12.

Nhận thấy tình hình bệnh nhân nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã huy động các khoa cùng hỗ trợ việc cấp cứu cho đại úy Đức. Bệnh viện ghi nhận bệnh nhân bị vết đâm xuyên tim. Sau khi được mổ hở cấp cứu, khâu vết thương, đại úy Đức được nằm tại khoa hồi sức. Đến sáng 25/12, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, được đưa về khoa tim mạch lồng ngực để tiếp tục theo dõi.

c Hùng thăm hỏi Đại úy Công an bị dao đâm trúng tim khi làm nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nghe bác sĩ thông tin về tình hình sức khỏe của đại úy Nguyễn Thế Đức.

Hỏi thăm, động viên người thân đại úy Đức có mặt ở bệnh viện, thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Đồng Nai nhanh chóng xử lý nghiêm vụ việc. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng rất quan tâm, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai huy động thiết bị, phương tiện để cứu chữa cho phó trưởng Công an phường An Hòa.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương tinh thần dũng cảm của đại úy Đức và đồng đội. Theo nhận định của trung tướng Lê Quốc Hùng, nếu không có sự ngăn cản kịp thời của đại úy Đức, chắc chắn sẽ có một vụ án mạng xảy ra. Bởi chỉ để truy sát người đã va quẹt xe và đánh mình, Cho Thanh Tùng (sinh năm 1995, ngụ tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đã giấu trong người 3 con dao, truy sát, đuổi đánh đến cùng. Lực lượng công an tại chỗ ngăn cản quyết liệt nhưng không ngờ Tùng có con dao thứ 3 giấu trong người rồi bất ngờ rút ra tấn công phó trưởng Công an phường An Hòa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao quà cho gia đình đại úy Đức.

Lúc 21h15 ngày 23/12, nhận tin báo về việc có người bị thương tích chảy máu trên đầu nhưng tay cầm dao, điều khiển xe máy đi trên đường Ngô Quyền thuộc phường An Hòa, TP Biên Hòa tìm người để đánh nhau, đại úy Nguyễn Thế Đức (Phó trưởng Công an phường An Hòa) đang trực chỉ huy tại đơn vị đã điều động tổ công tác gồm trung úy Bùi Ngọc Thảo và 2 bảo vệ dân phố phường Phạm Hoàng Tuấn Em và Đỗ Anh Thành. Đại úy Nguyễn Thế Đức cầm theo công cụ hỗ trợ là dùi cui kim loại chạy bộ ra đường Ngô Quyền, cách trụ sở Công an phường An Hòa 50 m để hỗ trợ.

Khi tổ công tác ra đến đường Ngô Quyền đã phát hiện Cho Thanh Tùng trên tay đang cầm con dao Thái Lan điều khiển xe máy trên đường nên trung úy Thảo đã điều khiển xe máy ép xe của Tùng vào lề đường khiến Tùng làm rớt con dao xuống đường. Tùng lập tức lấy trong người ra con dao khác để chống cự nhưng bị đại úy Đức và tổ công tác thu giữ.

Đại úy Đức và trung úy Thảo mỗi người khống chế một bên tay của Tùng để áp giải vào trụ sở Công an phường An Hòa thì có 2 người quen của Tùng chạy đến ôm 2 cảnh sát lại nhằm xin tha cho Tùng. Những người này là Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1982, trú tại khu phố 4, phường Tân Mai, TP Biên Hòa) và Lê Thị Bích Liễu (sinh năm 1974, trú khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Lúc này, Tùng tiếp tục lấy trong người con dao thứ 3 rồi đâm trúng ngực đại úy Đức. Tổ công tác đã khống chế Cho Thanh Tùng và đưa phó công phường đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, Cho Thanh Tùng khai trưa 23/12, anh ta dự đám giỗ rồi uống rượu bia say. Đến gần 21h, Tùng chạy xe máy về nhà tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân thì va quệt xe với một nam giới chưa rõ lai lịch. Khi đó, Tùng bị người này cùng một số người khác đánh gây thương tích chảy máu trên đầu.

Tùng sau đó chạy xe về nhà lấy 3 con dao rồi chạy xe đi về hướng phường An Hòa tìm đâm người đã đánh mình. Khi đến đường Ngô Quyền, bị tổ công tác của Công an phường An Hòa khống chế, Tùng đã đâm đại úy Đức.

Công an phường An Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Cho Thanh Tùng, thu giữ tang vật, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, VKSND tỉnh Đồng Nai, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường. Tang vật cùng nghi phạm đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.