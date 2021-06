Thứ trưởng Bộ Y tế: Sẽ tiêm 500.000 liều vaccine Covid-19 mỗi ngày

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết nếu số lượng vaccine về đủ (khoảng 110-150 triệu liều vaccine), trong 3-6 tháng, Việt Nam sẽ tiêm khoảng 300.000-500.000 liều mỗi ngày.

Trao đổi với Báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ về chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân trên cả nước trong thời gian tới.

Để thực hiện chiến dịch này, sau khi báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ký kết với các đơn vị cung ứng vaccine trong trường hợp đặc biệt theo quy định, nhằm tiếp cận được nguồn vaccine nhanh với số lượng nhiều nhất. Từ đó, bộ triển khai tiêm trong thời gian ngắn và an toàn nhất, để đảo bảo tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Có đủ nhân lực để tham gia chiến dịch tiêm vaccine

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết đã có những đơn vị ký cam kết từ nay đến cuối năm cung cấp khoảng 110 triệu vaccine Covid-19. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang cố gắng tiếp cận các nguồn vaccine khác để đạt số lượng 150 triệu vaccine như trong Nghị quyết 21 của Chính phủ đã giao cho Bộ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: VGP/Thúy Hà.

Để tổ chức chiến dịch tiêm từ nay đến hết năm 2021, với số lượng vaccine các đơn vị đã cam kết chuyển về Việt Nam trong năm nay là khoảng 110 triệu liều, Bộ Y tế đã làm việc với Bộ Quốc phòng để rà soát và thống nhất việc xây dựng kho bảo quản vaccine tại 7 quân khu, quân đoàn, đặc biệt là vaccine phải bảo quản ở độ âm sâu.

"Theo tính toán của Bộ Y tế, nếu số lượng vaccine về đủ, khoảng 110-150 triệu liều vaccine, trong vòng 3-6 tháng còn lại trong năm nay, ước tính chúng ta sẽ tiêm khoảng 300.000-500.000 liều/ngày và đảm bảo hoàn thành chiến dịch tiêm", Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết trong chiến dịch này, ngay từ khi tiếp cận vaccine, Bộ Y tế đã chủ động chỉ đạo ngành y tế rà soát tất cả cán bộ, lực lượng y tế đang làm việc, từ tuyến y tế cấp xã trở lên, để thống kê và tổ chức tập huấn.

Đối với tất cả điểm tiêm chủng, Bộ Y tế xác định những bộ phận như khám sàng lọc, khu tiêm, khu theo dõi sức khỏe, phải cần cán bộ y tế. Bộ phận đón tiếp, cập nhật thông tin sẽ huy động lực lượng khác, như các nhà cung cấp dịch vụ mạng theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện, giáo viên tình nguyện… Tất cả lực lượng này đều được tập huấn và đã hướng dẫn ngay từ những ngày đầu triển khai tiêm.

"Với sự chuẩn bị như vậy, đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định là có đủ nhân lực để tham gia chiến dịch tiêm vaccine trong giai đoạn này", Thứ trưởng Tuyên khẳng định.

Thống nhất với các địa phương, doanh nghiệp để điều tiết vaccine

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết kết luận 07 của Bộ Chính trị cho phép Bộ Y tế đứng ra tiếp cận và cung ứng vaccine Covid-19 tiêm cho người dân, cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vaccine tiêm cho người dân.

"Tuy nhiên, tất cả nguồn vaccine đó đều phải được Bộ Y tế kiểm định về chất lượng và cấp giấy phép mới được nhập vào Việt Nam, mới được lưu hành, tiêm cho người dân", đại diện Bộ Y tế cho biết.

Để tránh tình trạng cạnh tranh mua vaccine giữa doanh nghiệp và Nhà nước, cụ thể là Bộ Y tế, theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ sẽ thống nhất với các địa phương, doanh nghiệp để điều tiết tổng số vaccine trong kế hoạch, điều tiết đối tượng ưu tiên tiêm theo thứ tự. Điều này có mục đích vaccine do Bộ Y tế tiếp cận, đàm phán, cung ứng, hay vaccine do địa phương, hoặc do doanh nghiệp tiếp cận đều nằm trong tổng số vaccine đã được duyệt.

Các trường hợp ưu tiên tiêm theo thứ tự cũng thực hiện theo hướng dẫn từ Bộ Y tế. Đây là chiến dịch tiêm chủng trong phòng, chống dịch, chưa phải tiêm chủng mở rộng, nên trường hợp nào tiêm trước, tiêm sau cần phải có một đơn vị điều tiết.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cung ứng, sản xuất, tổ chức tiêm và đảm bảo nguồn lực, với mục tiêu có nguồn vaccine nhiều nhất để tiêm cho người dân.

Khi Đề án này được Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế chắc chắn phải làm việc, hướng dẫn cụ thể chi tiết với các địa phương, doanh nghiệp, để tránh xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị tham gia cung ứng vaccine Covid-19, để phục vụ tiêm chủng cho người dân.

Theo thông tin của Bộ Y tế, tính đến 16h ngày 23/6, Việt Nam đã tiêm tổng cộng 2.626.337 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là 137.682 người. Việt Nam vừa phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 6 cho 9 tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang. Đợt phân bổ lần này gồm 500.000 liều vaccine Sinopharm (vaccine Vero Cell ) do Trung Quốc gửi tặng Việt Nam vào chiều 20/5.