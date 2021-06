Thứ trưởng an ninh Trung Quốc xuất hiện giữa tin đồn trốn sang Mỹ

Ông Đổng Kinh Vĩ, thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, phát biểu trong một hội thảo hôm 18/6 giữa lúc một số tờ báo phương Tây đồn đoán ông bỏ trốn sang Mỹ.

Nội dung bài phát biểu của Thứ trưởng Đổng, 57 tuổi, hôm 18/6 là về chống phản gián. Ông kêu gọi các sĩ quan tình báo Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực truy lùng gián điệp nước ngoài, và những thành phần nội gián cấu kết với lực lượng chống Trung Quốc, theo báo South China Morning Post.

Thông tin về hội thảo được tài khoản mạng xã hội chính thức của Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương công bố ngày 18/6, nhưng không cho biết địa điểm sự kiện.

“Điều này sẽ củng cố trách nhiệm của chúng ta trong công tác chống gián điệp, giúp chúng ta hoàn thành tốt hơn việc tổ chức và huy động tất cả lực lượng xã hội tiến hành 'chiến tranh nhân dân' chống lại các hoạt động gián điệp”, Thứ trưởng Đổng nói.

Trụ sở Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Do tính chất đặc thù, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc không có website chính thức, cũng không có nhiều thông tin công khai về các lãnh đạo, hoặc những đầu mối liên lạc chính thức. Cơ quan này được miêu tả như "sự giao thoa giữa CIA và FBI của Mỹ", theo báo South China Morning Post.

Ngoại trừ thông tin bộ trưởng được công khai là ông Trần Văn Thanh (từ tháng 11/2016), thông tin về các thứ trưởng của bộ này không được tiết lộ.

Bài phát biểu của ông Đổng diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa thông tin chưa kiểm chứng về việc ông này trốn sang Mỹ vào giữa tháng 2. Ông được cho là đã bay từ Hong Kong đến Mỹ cùng con gái.

Theo các nội dung trên, ông Đổng được cho là đã cung cấp phía Mỹ thông tin về Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. Thông tin này được cho là làm thay đổi lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, theo Telegraph.

Ông Đổng là quan chức lâu năm trong Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (tách biệt với Bộ Công an, chuyên nhiệm vụ trị an). Ông phụ trách nhiệm vụ phản gián, truy lùng gián điệp trong các tổ chức nhà nước Trung Quốc. Ông giữ chức thứ trưởng tại bộ này từ năm 2017, theo South China Morning Post.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận của truyền thông nước ngoài về những tin đồn xoay quanh ông Đổng.