Thu bộn tiền nhờ bài hát về phân

Nhiều bài hát về phân đã được phát lại hàng triệu lần trên Amazon Music, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho các nhà soạn nhạc.

Người dùng Alexa của Amazon vốn đã quen với việc trợ lý ảo này thường xuyên không thực hiện đúng những gì họ yêu cầu, thậm chí còn thực hiện mọi thứ một cách khó hiểu, rườm rà.

Nhưng điều bất ngờ công nghệ trí tuệ nhân tạo này đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho các nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc về phân.

Theo Buzzfeed, trợ lý ảo Alexa đã trở thành phương tiện kết nối giữa trẻ em với những bài nhạc về chủ đề này. Bọn trẻ thường nói cụm từ “phân” khi sử dụng Alexa nên trợ lý ảo đã tự động tìm kiếm những bài hát chứa từ khóa này. Do đó, giờ đây, “bài hát về phân” trở thành từ khóa “vàng” cho những nhạc sĩ sáng tác nhạc trên Amazon Music.

Thu lợi nhờ viết nhạc về phân

Joey Helpish, người sáng tác bản nhạc nổi tiếng “Poopy Stupid Butt”, cho rằng những đứa trẻ sử dụng Alexa chính là người mang lại nguồn thu chính cho anh. Nhớ lại, người đàn ông cho biết anh và vợ đã cùng nhau sáng tác bài hát này và đăng tải lên Amazon Music.

Bọn trẻ chỉ cần nói cụm từ "phân" và Alexa sẽ hiển thị những bài hát có từ khóa liên quan. Ảnh: Android Authority.

Đến năm 2019, trong một lần tình cờ kiểm tra tài khoản, Helpish đột nhiên phát hiện hàng trăm USD xuất hiện trong ví mình. Hóa ra, số tiền này đến từ bài hát “Poopy Stupid Butt” anh từng sáng tác. “Tôi đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có thật thế không”, nhạc sĩ chia sẻ.

Lúc đầu, Helpish kiếm được khoảng 100 USD /tháng từ bài hát này. Nhưng đại dịch Covid-19 xảy ra, bọn trẻ phải ở nhà và được bố mẹ cho phép sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn.

Khi đó, lượt nghe bài hát “Poopy Stupid Butt” nhanh chóng tăng vọt. Hiện, bản nhạc này sở hữu gần 10 triệu lượt nghe trên Amazon Music và mang về khoảng 10.000 USD cho Helpish và vợ.

Matt Farley cũng là một nhà soạn nhạc đình đám sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng. Anh đã thu hơn 23.000 bản nhạc ngắn với những từ khóa phổ biến như tên người nổi tiếng, những trò đùa phổ biến trên mạng…

Chúng đã mang về cho anh nguồn thu khổng lồ. Trong đó, bài hát nổi tiếng nhất của Farley là “Poop Poop Poop Poop Song”.

Theo Buzzfeed, anh sở hữu nhiều nghệ danh khác nhau như Toilet Bowl Cleaners, Odd Man Who Sings About Poop, Puke và Pee. Farley cho biết anh đã phát hiện trào lưu các bài hát về phân vào năm 2021 và cho rằng nguyên nhân là bọn trẻ đã sử dụng các thiết bị có trợ lý ảo Alexa của bố mẹ để tìm kiếm về từ khóa này.

“Amazon chiếm đến 30% thu nhập của tôi. Đa số đều đến từ trợ lý ảo Alexa”, người đàn ông chia sẻ. Nhạc sĩ cho biết ban đầu anh không hề biết rằng các bài hát “I Poop With My Dog” hay “I Need a Lot of Toilet Paper to Clean the Poop in My Butt” sẽ được bọn trẻ nghe trên loa thông minh.

“Tôi nghĩ mình đã ăn may vì lúc sáng tác các bài hát này, các thiết bị thông minh còn chưa phổ biến như bây giờ”, Farley nhớ lại.

Hiện "Poop Poop Poop Poop Song" là bài hát nổi tiếng nhất của Farley với hơn 8 triệu lượt nghe trên Amazon Music. “80% tiền tôi thu được trên Amazon Music đều đến từ các bài hát về phân”, anh nói.

Vị cứu tinh của các phụ huynh có con nhỏ

“Poopy Diaper”, bản nhạc của Mike Bielenberg, cũng không phải ngoại lệ. Chàng nhạc sĩ có tham vọng viết được một bản nhạc nổi tiếng, đi cùng với thời đại và hấp dẫn các vị phụ huynh có con nhỏ.

Chia sẻ với BuzzFeed, Bielenberg cho biết anh đã thu âm bài “Poopy Diaper” với con trai và 2 người bạn vào năm 2013. Hiện, bài hát này đã được phát gần 260.000 lần trên Amazon Music và mang về 3.000 USD cho nhạc sĩ.

80% thu nhập của Farley trên Amazon đến từ các bài hát về phân. Ảnh: Matt Farley.

Bielenberg nói rằng anh biết bài hát thoạt nghe rất vô nghĩa nhưng vẫn rất hài lòng vì nó sẽ tồn tại lâu dài qua thời gian.

“Tôi không mong nó sẽ trường tồn mãi như các bản nhạc huyền thoại của The Beatles. Nhưng tôi vẫn muốn nỗ lực hết mình để tạo ra một bài hát được nhiều người yêu thích”, nhạc sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, người dùng @charityhendricks cho biết cô con gái 4 tuổi của anh cũng vô tình phát hiện ra những bài hát này khi đọc cụm từ “phân” khi sử dụng trợ lý ảo Alexa.

“Gia đình tôi là ‘fan cứng’ của những bản nhạc này vì nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Chúng tôi còn phải vặn âm lượng nhỏ lại vì sợ làm phiền mọi người khi cứ phát lại đến 4-5 lần liên tục. Với tôi, những bài hát này đã trở thành vị cứu tinh mỗi khi cần chiều lòng bọn trẻ”, người dùng này nói.