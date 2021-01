Thu Thủy và dàn mỹ nhân mặc đồ quyến rũ sau khi sinh

Thu Thủy thu hút ánh nhìn khi diện mẫu suit cây đen có đường cổ áo xẻ sâu. Cô kết hợp trang phục với phụ kiện ánh kim bắt mắt. Giọng ca Think of you chia sẻ cùng Zing: "Tôi luôn ăn mặc gọn gàng và chỉn chu dù mang bầu hay không. Đó là cách tôi tôn trọng bản thân cũng như khán giả của mình". Ảnh: FB Thu Thủy.