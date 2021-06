Thu thuế từ mua bán chứng khoán tăng 320%

Theo Tổng cục Thuế, thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng những tháng đầu năm đã góp phần tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán hơn 320%.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 5, việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 86.317 tỷ đồng , tương đương 7,7% so với dự toán ngân sách và tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 5 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 575.677 tỷ đồng , bằng 51,6% dự toán và tăng 114,5% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết số thu ngân sách 5 tháng đầu năm nay đạt khá chủ yếu do tình hình kinh tế duy trì đà tăng trưởng từ cuối năm 2020 và một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng khá như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ôtô...

Trong đó, số thu thuế thu nhập cá nhân ghi nhận tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Nguồn thu này tăng chủ yếu nhờ các khoản thu từ chuyển nhượng chứng khoán (tăng 320%), đầu tư vốn của cá nhân (tăng 169%) và chuyển nhượng bất động sản (tăng 183%).

Số thu thuế thu nhập cá nhân tăng từ đầu năm là nhờ tăng thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý Thuế, thị trường chứng khoán và bất động sản tăng trưởng nóng những tháng đầu năm nay đã góp phần tăng thu từ lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản…

Với thị trường chứng khoán, số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 5 đã có 113.674 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới, cao nhất từ trước đến nay.

So với tháng liền trước, số tài khoản mở mới tháng 5 đã cao hơn 3,2% và là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận trên 100.000 tài khoản mới/tháng.

Tính từ đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở 480.490 tài khoản giao dịch chứng khoán mới, cao hơn 20% số lượng mở mới của cả năm 2020 trước đó.

Chính việc ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán đã giúp thanh khoản thị trường này tăng đột biến trong tháng 5.

SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỔNG CỤC THUẾ QUẢN LÝ Nguồn: Tổng cục Thuế (năm 2021) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Lũy kế từ đầu năm column tỷ đồng 134000 246449 347346 468088 575677 Tỷ lệ so với dự toán spline % 12 22.1 31.1 41.9 51.6

Số liệu của Ủy ban Chứng khoán ghi nhận giá trị giao dịch bình quân trên 2 sàn HoSE và HNX tháng 5 đã ở mức 20.400 tỷ đồng /phiên, gấp 4 lần cùng kỳ và gấp 3 lần mức bình quân năm 2020.

Đây là một trong những lý do giúp số thu thuế từ chứng khoán tăng đột biến, bất chấp việc Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đang áp dụng nhiều chính sách giảm thuế cho nhà đầu tư trong hoạt động này.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng cho biết tăng trưởng tín dụng và huy động vốn năm 2020 đạt khá đã góp phần tăng lợi nhuận của khối ngân hàng thương mại dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2020 và nộp sau quyết toán của các ngân hàng tăng khoảng 4.500 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều dự án bất động sản được chuyển nhượng, làm tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản khoảng 6.000 tỷ đồng tại một số địa phương.

Số thu thuế từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng 5.000- 6.000 tỷ đồng ; thu từ sản xuất lắp ráp ôtô tăng 4.000 tỷ.