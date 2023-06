Thủ thuật đọc sách kỳ lạ của Bill Gates

Cuốn sách giúp Bill Gates vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi 20

0 20

"The Inner Game of Tennis" là cuốn sách đã giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông tại Microsoft.