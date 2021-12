Thử thách nhảy OKA Challenge hút người tham gia

Nếu thích các điệu nhảy trending trên TikTok, bạn không nên bỏ qua thử thách nhảy OKA Challenge của Traveloka. Thử thách có tổng giá trị giải thưởng đến 100 triệu đồng.

Nhằm khuấy động giới trẻ, những người đang thèm du lịch sau thời gian dài giãn cách chỉ quanh quẩn trong nhà, ứng dụng du lịch và tiện ích sống Traveloka đã phát động thử thách OKA Challenge. Diễn ra từ 19/11 đến 16/12, thử thách có giải thưởng là những chuyến đi đến các thành phố xinh đẹp tại Việt Nam và voucher du lịch giá trị.

OKA Challenge là cuộc thi nhảy lớn nhất năm của Traveloka, diễn ra từ 19/11 đến 16/12.

Để tham gia OKA Challenge, bạn chỉ cần truy cập website chính thức OKA Challenge tại trv.lk/OKA-Dance-Challenge và làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Truy cập hashtag #OKAChallenge trên TikTok (trv.lk/OKA-hashtag)

Bước 2: Nhảy theo giai điệu OKA có filter, hoặc thực hiện video sáng tạo nội dung đúng với tinh thần OKA, có sử dụng nhạc nền của Traveloka.

Bước 3: Đăng tải video lên trang TikTok cá nhân ở chế độ công khai, kèm theo hashtag #OKAChallenge #OKA #TravelokaVN #LifestyleSuperApp.

Bước 4: Kêu gọi bạn bè thả tim và cùng tham gia OKA Challenge.

Ngô Kiến Huy kêu gọi mọi người cùng tham gia OKA Challenge.

Đại sứ thương hiệu Traveloka, ca sĩ Ngô Kiến Huy, đã đăng tải video clip điệu nhảy OKA với âm nhạc tươi vui, rộn ràng. Chàng Bắp kêu gọi mọi người cùng tham gia để nhận phần thưởng hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng.

Thử thách sẽ có 4 giải "Best OKA", mỗi giải gồm một chuyến du lịch đến Đà Nẵng, Đà Lạt hoặc Phú Quốc trị giá 10 triệu đồng và một loa Bluetooth JBL Go 3 trị giá 800.000 đồng.

Người tham gia còn có cơ hội nhận 20 giải Amazing OKA, mỗi giải gồm một voucher vé máy bay trị giá 1 triệu đồng và một loa Bluetooth JBL Go 3 trị giá 800.000 đồng; hoặc 200 giải khuyến khích, mỗi giải là một voucher trị giá 100.000 đồng.

Nhóm nhảy Kionxdanceteam thực hiện vũ điệu OKA với loạt biểu cảm vui nhộn. Còn TikToker Đào Lê Phương Hoa vẫn giữ phong độ với những màn cover ấn tượng.

Theo lời kêu gọi của giọng ca “Truyền thái y”, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng hưởng ứng thử thách dễ thương này. Chỉ chưa đầy một tuần, cuộc thi đã ghi nhận hàng trăm video thực hiện thử thách. Mỗi clip đều rất đáng yêu và đúng chất sáng tạo của Gen Z.

Cộng đồng TikToker "rần rần" bắt trend OKA Challenge.

Traveloka phát động OKA Challenge nhằm lan tỏa tinh thần OKA - từ viết tắt của cụm “OK As easy as Traveloka”. Đây là tinh thần dễ dàng nói “Có" (say “Yes”) với những thử thách, trải nghiệm mới.

Với tinh thần OKA, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn giống như việc du lịch với Traveloka vậy. Chỉ trên một nền tảng duy nhất và sau một vài thao tác, bạn có thể đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ vui chơi giải trí.

Bạn có thể nhanh chóng tham gia thử thách OKA Challenge để nhận những phần thưởng hấp dẫn và lên đường chu du.