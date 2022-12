Thử thách cực đại với hàng công tuyển Pháp

Chiến tích vào tới bán kết của Morocco tại World Cup 2022 có công rất lớn tới từ hàng phòng ngự. 5 trận đã đấu trên đất Qatar và đoàn quân của HLV Walid Regragui mới chỉ để thủng lưới 1 lần tới từ pha phản lưới nhà của Nayef Aguerd. Chưa chân sút nào bên phía Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha thành công trong việc đánh bại thủ thành Yassine Bounou.

Đó sẽ là thử thách lớn với hàng công của tuyển Pháp trên con đường bảo vệ chức vô địch. Màn trình diễn xuất sắc trước tuyển Anh cho thấy đoàn quân của HLV Didier Deschamps có rất nhiều ngòi nổ đáng chú ý.

Tấn công sẽ là phương án mà "Les Bleus" hướng tới, nhưng làm cách nào để xuyên phá hàng phòng ngự của "những chú sư tử Atlas" lại là một bài toán không hề đơn giản.

Lối đá tấn công tuyển Pháp đang xây dựng thực sự đa dạng. Đội bóng áo lục lam luôn hướng đến tập thể chứ không chỉ đơn giản là đưa bóng cho ngôi sao sáng nhất của họ - Kylian Mbappe.

Các hậu vệ cánh đóng vai trò quan trọng trong cách tấn công của “Les Bleus”, bởi chiến thuật của Deschamps cho phép họ dâng cao để hỗ trợ cho tuyến trên khi kiểm soát bóng. Jules Koundé và Theo Hernandez thường xuyên được lựa chọn ở những vị trí này.

Vai trò của cầu thủ thuộc biên chế AC Milan ngày càng được thể hiện nổi bật hơn; có thể bởi Kounde xuất thân là một trung vệ nên có xu hướng thi đấu lùi, hoặc có thể do chiến thuật. Tuy nhiên, cách các cầu thủ phối hợp với nhau mới là điều quan trọng.

Trong tình huống này, Mbappe phát hiện ra đường chạy của Hernandez và lùi lại, tạo khoảng trống cho đồng đội di chuyển ra sau hàng phòng ngự Ba Lan. Sự hoán đổi vị trí khiến Ba Lan buộc phải lựa chọn hoặc theo kèm và áp sát Mbappe hoặc giữ vị trí và sự tập trung bảo vệ khung thành. Trong chiến thuật của Didier Deschamps, hậu vệ cánh và tiền đạo luôn có thể phối hợp với nhau để tạo ra khoảng trống cho đường bóng. Đó chính là điểm mà Morocco đặc biệt sẽ phải lưu tâm.

Khi Theo Hernandez dâng cao, anh sẽ phát huy sở trường với những đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn đến từ mọi vị trí. Biểu đồ dưới đây thể hiện số lần cầu thủ sinh năm 1997 tạo ra cơ hội ghi bàn. Với chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) là 1.53 sau 5 trận đấu, hậu vệ mang áo số 22 thực sự nổi bật ở vị trí hậu vệ trái trong hệ thống của Didier Deschamps.

Trong sơ đồ 4-3-3 mà tuyển Pháp thi đấu, Deschamps sử dụng Giroud là tiền đạo mục tiêu, Mbappe đảm nhận vai trò tiền đạo cánh tự do di chuyển khắp mặt sân, cánh còn lại là của Ousmane Dembele. Antoine Griezmann được trao vai trò của một tiền vệ kiến thiết.

Điều này cho phép cựu cầu thủ Barcelona đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ cầu nối giữa các tuyến, đồng thời hỗ trợ pressing ngay trên phần sân đối phương.

Trong trận đấu với tuyển Anh ở tứ kết, cầu thủ 31 tuổi có cho mình 2 pha tắc bóng thành công và 2 đường kiến tạo thành bàn. Anh được SofaScore chấm 7,5 điểm, cao thứ 2 tuyển Pháp.

Cho đến lúc này tại World Cup 2022, cầu thủ của Atletico Madrid đã tạo ra 3,14 kiến tạo kỳ vọng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Anh tham gia 28 lần vào các tình huống bóng mở kết thúc bằng một cú sút, chỉ đứng sau Mbappe (40).

Biểu đồ những lần chạm bóng của Antoine Griezmann trong trận tứ kết với ĐT Anh. Ảnh: The Times.

Việc xếp Griezmann chơi lùi sâu để xây dựng lối chơi giúp Pháp có thêm mục tiêu khi chuyền bóng vào khu vực trung tuyến, qua đó gia tăng cơ hội ghi bàn. Chắc chắn rằng, Pháp sẽ phải làm thật tốt điều này trước Morocco để kiểm soát thế trận từ rất sớm, tránh đi vào vết xe đổ giống như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trong quá trình chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang tấn công và ngược lại, các cầu thủ Pháp luôn thể hiện tốt vai trò của mình ở các vị trí khác nhau khi chuyền và nhận bóng. Điều này giúp họ tạo ra các phương án chuyền bóng khác nhau, tạo điều kiện để các cầu thủ có thể chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của mỗi đợt tấn công.

Ở tình huống này, Olivier Giroud lùi về nhận bóng như một tiền vệ. Đây là lúc Adrien Rabiot, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele phát huy khả năng của mình. Cả ba đều đứng cao hơn Giroud để sẵn sàng nhận bóng. Sau khi Giroud chuyền bóng và di chuyển, đường tấn công sẽ được duy trì với rất nhiều lựa chọn khác nhau.

Khi mất bóng, các cầu thủ Pháp giữ vị trí và tìm cách ngăn chặn đường bóng tấn công của đối thủ. Trọng trách đó đặc biệt được trao cho Rabiot. Trong pha bóng trên, tiền vệ 27 tuổi đã thực hiện một pha tắc bóng đúng lúc cầu thủ Australia chuẩn bị tung ra một đường chuyền. Đây chỉ là một trong số những tình huống tiêu biểu để chứng minh cầu thủ của Juventus là một mắt xích quan trọng trong cỗ máy vận hành của tuyển Pháp tại giải đấu năm nay.

Morocco là đội bóng có xu hướng sử dụng khoảng trống khi xây dựng lối chơi. Đây là phương án mà HLV Deschamps đã lên kế hoạch với người thực hiện công việc tranh chấp là Rabiot. Cựu cầu thủ PSG cần thể hiện tốt vai trò then chốt của mình nơi khu trung tuyến của tuyển Pháp trước một Morocco thi đấu đầy máu lửa.

Do đó, việc thực hiện tốt những tình huống chuyển đổi trạng thái sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm của Pháp trước đội bóng bắc Phi.

Tương quan lực lượng cho thấy đây là một trận đấu mà Pháp sẽ dễ dàng giành chiến thắng với những ngôi sao đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, đánh giá thấp Morocco là điều mà rất nhiều ông lớn của bóng đá lục địa già mắc sai lầm tại giải đấu lần này.

Tính chiến đấu của thầy trò HLV Walid Regragui ngày càng thể hiện được sức mạnh trên đất Qatar, và đây chắc chắn sẽ là thử thách không hề dễ dàng với Pháp trên con đường vào tới trận chung kết.

Trước màn so tài ở bán kết World Cup 2022 rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), tuyển Pháp chưa có trận nào giữ sạch lưới trong khi Morocco có 4 trận, nhiều nhất giải đấu.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

