Thử tài suy luận tìm số còn thiếu

Bé gái Trung Quốc gọi bố mẹ về nhà qua camera an ninh

Video quay tại thành phố An Khánh, An Huy, Trung Quốc, cho thấy một bé gái đang cố gọi bố mẹ trở về nhà qua camera an ninh. Bố mẹ của bé hiện làm việc cách đó 400 km.