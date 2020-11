Thu Phương, Lam Trường hội ngộ tại đêm nhạc 'Si the show'

Với chủ đề “Back to 2000s”, đêm nhạc “Si the show” đưa khán giả trở lại một thời hoàng kim của nhạc Việt qua hai giọng ca gạo cội Thu Phương, Lam Trường.

Sau đêm nhạc thành công với sự góp mặt của ca sĩ Lê Hiếu, “Si the show” được nhiều người yêu âm nhạc tại thủ đô đón nhận. “Si the show” số 7 vừa trở lại với chủ đề “Back to 2000s”. Đêm nhạc này nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả bởi sức hút của hai nghệ sĩ Thu Phương - Lam Trường và không gian âm nhạc đậm phong cách của thập niên trước.

Thu Phương và Lam Trường thăng hoa trong đêm nhạc “Si the show #7: Back to 2000s”.

Trong đêm nhạc, Thu Phương mang đến nhiều bản hit của thập niên 2000 với chất giọng trầm dày, đẹp và sâu sắc. Cô thể hiện lối hát nhả chữ tinh tế, khéo léo đưa cảm xúc vào từng bài hát. Nữ ca sĩ đã đưa khán giả sống lại những ký ức đẹp của thập kỷ trước với Đêm nằm mơ phố, Dạ khúc cho tình nhân, Dấu chân địa đàng.

Bên cạnh những bản tình ca nhiều cảm xúc, Thu Phương còn trải lòng về quãng thời gian không thể nào quên khi hoạt động tại hải ngoại. Điều này giúp khán giả thấu hiểu nữ ca sĩ hơn, đồng thời giúp giọng ca của cô thêm phần thăng hoa trong không gian ấm cúng, sang trọng của Si Cuisine & Mixology.

Thu Phương chinh phục khán giả bởi giọng ca nội lực.

Trước khi nhường lại sân khấu cho “anh hai” Lam Trường, Thu Phương đã cùng người bạn thân thiết song ca Thôi anh hãy về - bài hát có tuổi đời 22 năm, cũng là nhạc phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của hai nghệ sĩ.

Lam Trường mang đến nhiều bản tình ca gắn liền với thập niên 2000.

Không phụ lòng mong mỏi của khán giả, Lam Trường trong diện mạo lịch lãm của một quý ông từng trải, thu hút mọi sự chú ý với giọng ca truyền cảm của mình. Các bản tình ca bất hủ như Tình thôi xót xa, Kathy Kathy, Lãng quên chiều thu, Tình đơn phương đã đưa không gian và thời gian bên trong Si Cuisine & Mixology trở về những năm 2000 - thời điểm các ca khúc của Lam Trường thường xuyên được phát trên radio hay truyền hình.

Si Cuisine & Mixology mang đến không gian âm nhạc ấn tượng.

Để kết lại đêm nhạc, Thu Phương và Lam Trường gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và thể hiện sự tiếc nuối khi phải rời sân khấu. “Si the show” đã chiêu đãi khán giả một không gian âm nhạc ấn tượng với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt, hệ thống âm thanh hiện đại. “Si the show” hứa hẹn trở thành một trong những chuỗi đêm nhạc không thể bỏ lỡ tại Hà Nội.