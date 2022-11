Thủ phạm vụ xả súng thảm khốc ở Mỹ bị kết án chung thân

Bản án được đưa ra sau khi đối tượng này nghe lời khai từ những người sống sót và lời chất vấn từ người thân nạn nhân trong nhiều giờ.

Tháng trước, một bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu để tha cho Cruz mức án tử hình, và thay vào đó là bản án tù chung thân mà không có khả năng ân xá, theo Reuters.

Cruz đã theo dõi thẩm phán Elizabeth Scherer khi bà tuyên 34 bản án chung thân liên tiếp. Vào ngày 13/10, bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu với 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống để kết án tử hình đối với Cruz, song luật pháp Florida yêu cầu phải có sự nhất trí hoàn toàn đối với bản án này.

Nhiều người thân của nạn nhân đã phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn, đồng thời chỉ trích luật tiểu bang, trong đó yêu cầu tất cả 12 bồi thẩm viên phải nhất trí để tuyên án tử hình.

Cruz, 24 tuổi, là thủ phạm gây ra một trong những vụ xả súng hàng loạt chết người nhất trong lịch sử Mỹ.

Năm 2021, Cruz đã nhận tội giết người có chủ đích liên quan đến vụ xả súng vào ngày 14/2/2018. Đối tượng này sau đó đã phải đối mặt với phiên tòa kéo dài ba tháng vào đầu năm nay.

"Tội ác sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu để có thể nhận được hình phạt tử hình?", Annika Dworet, mẹ của nạn nhân 17 tuổi Nicholas Dworet, chất vấn.

Cruz 19 tuổi vào thời điểm tấn công trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, cách tòa án ở Fort Lauderdale khoảng 50 km về phía bắc.

Một số người sống sót đã tiếp tục tổ chức phong trào yêu cầu các quy định chặt chẽ hơn về súng ở Mỹ. Quốc gia này có tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất trên thế giới và nơi các vụ xả súng hàng loạt thường xuyên tái diễn.

Cruz chỉ phát biểu ngắn gọn trong phiên điều trần, trả lời các câu hỏi của thẩm phán về việc liệu anh có hiểu quá trình tố tụng hay không.

