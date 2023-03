Thủ phạm sát hại rapper XXXTentacion lĩnh án chung thân

Sau gần 5 năm, vụ sát hại rapper XXXTentacion mới đi đến hồi kết. Ba người đàn ông phải chịu án tù chung thân.

NYTimes đưa tin sau gần 5 năm, kể từ khi XXXTentacion bị bắn chết trong một vụ cướp, bồi thẩm đoàn tại Florida (Mỹ) tuyên án giết người cấp độ 1 đối với ba người đàn ông.

Công tố viên cho biết Michael Boatwright (28 tuổi) và Trayvon Newsome (24 tuổi) là những tay súng của vụ cướp, trong đó Boatwright bắn phát súng chí mạng khi đang giằng co với nạn nhân. Người thứ ba bị kết án là Dedrick Williams, 26 tuổi, chịu trách nhiệm lái xe bỏ trốn và chủ mưu. Cả ba bị kết án chung thân.

Theo TMZ, mẹ của rapper quá cố, Cleopatra Bernard, cảm thấy biết ơn bồi thẩm đoàn và các công tố viên về bản án. Điều này phần nào giúp người thân vượt qua nỗi đau mất mát. Bà cũng gửi lời cảm ơn những người ủng hộ và đấu tranh vì nam rapper trong suốt quá trình điều tra.

Bốn thủ phạm có liên quan đến vụ án. Ảnh: TMZ.

Mẹ của rapper nói thêm rằng những nỗ lực lôi kéo Drake vào phiên tòa này từ phía bào chữa là một mánh khóe tuyệt vọng nhằm tạo sự nghi ngờ. Bà khẳng định luôn biết những ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của XXXTentacion.

Trước đó, Drake từng bị luật sư của một trong số thủ phạm mời tới phiên tòa để làm chứng về trận beef (rap chiến) năm 2017 giữa anh và XXXTentacion. Hai rapper từng bất hòa trong nhiều năm, chủ yếu vì nghi án Drake đạo nhái một số phong cách âm nhạc của XXXTentacion.

XXXTentacion, tên thật là Jahseh Dwayne Onfroy, là một ca sĩ, nhạc sĩ và rapper đang trên đà nổi tiếng. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như Look at Me!, Kings of Dead, Save Me từng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Hot 100.

Nam rapper qua đời năm 20 tuổi trong vụ ám sát tại một cửa hàng xe môtô tại Nam Florida. Các nghi phạm sau khi nổ súng đã bỏ chạy với 50.000 USD tiền mặt và một chiếc túi Louis Vuitton.

Trong 4 người bị bắt giữ sau đó, Robert Allen đồng ý làm chứng chống lại 3 đồng phạm với điều kiện được hưởng án giết người cấp độ 2. Anh ta cho biết từng do dự về vụ cướp, thậm chí yêu cầu những người còn lại từ bỏ ý tưởng này.