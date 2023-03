Thủ phạm khiến người phụ nữ khó duỗi gập gối

Bệnh nhân này có tiền sử bị thoái hóa khớp gối lâu năm.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (49 tuổi) trong tình trạng khó duỗi gập gối.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã mổ nội soi khớp gối lấy dị vật, kèm theo cắt màng hoạt dịch gối viêm quá phát. Theo các bác sĩ, sau mổ, bệnh nhân có thể vận động gối bình thường.

Trực tiếp tham gia khám và thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Phạm Ngọc Hiếu cho biết trường hợp như bệnh nhân trên khá phổ biến. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi gắp dị vật khớp gối hay còn gọi "chuột" khớp gối (Loose body).

Đây là phương pháp hiệu quả nhằm phục hồi tối đa chức năng khớp gối, loại bỏ dị vật dù nhỏ nhất và ở mọi ngóc ngách của khớp gây kẹt và đau khớp bằng dụng cụ chuyên biệt. Ngày thứ 2 sau mổ, người bệnh được hướng dẫn tập phục hồi chức năng vận động khớp gối.

Sau mổ vài ngày, người bệnh có thể xuất viện và được hướng dẫn tiếp tục tập phục hồi chức năng theo liệu trình.

Theo bác sĩ Hiếu, chuột khớp là những mảnh xương hoặc sụn di chuyển tự do trong khớp, gây tổn thương sụn khớp. Nguyên nhân có thể từ chấn thương gây vỡ mảnh xương, sụn khớp hoặc một số bệnh lý như viêm xương sụn bóc tách, u màng hoạt dịch lành tính. Đặc biệt, bệnh hay gặp ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối, ở người cao tuổi do các mảnh sụn thoái hóa bị vỡ và di chuyển tự do trong khớp.

Triệu chứng điển hình là kẹt khớp gối. Triệu chứng này xuất hiện tự nhiên, có thể tự biến mất và hay tái phát. Bệnh nhân thấy có tiếng lạo xạo trong khớp khi cử động.