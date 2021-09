Thu nội địa giảm mạnh vì dịch Covid-19

Dù số thu nội địa lũy kế 8 tháng năm nay vẫn tăng so với cùng kỳ, nguồn thu này đã giảm liên tục nhiều tháng do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4.

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý ngân sách tháng 8 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý cho biết diễn biến phức tạp của đợt dịch bùng phát từ cuối tháng 4 đến nay đang ảnh hưởng tiêu cực tới số thu ngân sách nội địa qua từng tháng.

Cụ thể, tính riêng tháng 8 vừa qua, tổng thu ngân sách Nhà nước chỉ đạt khoảng 78.600 tỷ đồng , giảm tới 38% so với số thu trong tháng 7.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 63.200 tỷ, thấp hơn 18% so với tháng liên trước, tương đương mức giảm ròng 14.200 tỷ đồng (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quý).

Bộ Tài chính cho biết do ảnh hưởng của đợt dịch tái bùng phát từ tháng 4, diễn biến thu nội địa đang giảm dần qua các tháng. Trong đó, ngân sách thu được 115.600 tỷ đồng từ thu nội địa trong tháng 4, nhưng đã giảm xuống còn 85.000 tỷ trong tháng 5 và 80.500 tỷ đồng đến tháng 6.

Số thu nội địa tăng lên 114.400 tỷ đồng trong tháng 7, tuy nhiên nếu không kể 37.000 tỷ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý, số thu thực tế trong tháng 7 chỉ là 77.400 tỷ. Trong tháng gần nhất, nguồn thu nội địa chỉ còn mang về cho ngân sách 63.200 tỷ đồng .

SỐ THU NỘI ĐỊA ĐÓNG GÓP VÀO NGÂN SÁCH NĂM 2021 Không kể số tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý Nhãn Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 Thu nội địa tỷ đồng 164750 81900 88500 115600 85000 80500 77400 63200

Cũng trong tháng 8 vừa qua, thu từ dầu thô ước đạt 3.300 tỷ đồng , giảm 224 tỷ so tháng 7 và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.000 tỷ, giảm 11.000 tỷ đồng so với tháng 7 và thấp hơn 9.000 tỷ so với bình quân tháng từ đầu năm.

Tính chung 8, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,004 triệu tỷ đồng , tương đương 74,8% dự toán và cao hơn 14,3% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 71,4% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán).

Trong đó, tỷ trọng đóng góp từ thu nội địa là 820.400 tỷ, bằng 72,4% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ. Việc thu nội địa vẫn tăng so với cùng kỳ chủ yếu đến từ số cao đột biến trong những tháng đầu năm từ các nguồn thu bất động sản, chứng khoán…

Ngoài ra, thu từ dầu thô 8 tháng đầu năm nay đạt khoảng 25.700 tỷ đồng , bằng 111% dự toán và tăng 0,9% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 157.500 tỷ đồng , bằng 88,2% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách tháng 8 vào khoảng 115.500 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm đạt 918.100 tỷ đồng . So với dự toán, số chi này tương đương 54,4%.

Ngân sách đã chi 18.800 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Ảnh: Phạm Thắng.

Trong đó, chi đầu tư phát triển là 187.300 tỷ, bằng 39,2% dự toán; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 72.000 tỷ, bằng 65,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 652.700 tỷ đồng , bằng 63% dự toán.

Như vậy, sau 8 tháng đầu năm nay, do tiến độ chi thấp hơn thu, nên ngân sách ghi nhận thặng dư 86.100 tỷ đồng . Tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương có bội chi trong khi ngân sách địa phương có thặng dư lớn.

Bộ Tài chính cho biết hầu hết nhiệm vụ chi ngân sách 8 tháng đầu năm nay đều được thực hiện theo dự toán. Cả ngân sách trung ương và địa phương đều đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến hết tháng 8, ngân sách đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng vẫn chậm, hiện đạt khoảng 40,6% kế hoạch Thủ tướng giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,41%). Trong đó, vốn ngoài nước chỉ đạt 7,94% kế hoạch.

Bộ Tài chính cho biết có 3 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40% kế hoạch. Trong khi có 27 Bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30% và còn 4 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.