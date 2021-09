Thu nhập Song Hye Kyo kém xa Jun Ji Hyun, Song Joong Ki

Theo thông tin của Chosun Ilbo, Jun Ji Hyun có thể đạt mức thù lao 17 tỷ won (14,6 triệu USD) trong năm 2021, trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất showbiz Hàn.

Ngày 4/9, Chosun Ilbo đưa tin Jun Ji Hyun có khả năng trở thành nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2021 với 17 tỷ won ( 14,6 triệu USD ). Mức thu nhập dự kiến của nữ diễn cao hơn cả "MC quốc dân" Yoo Jae Suk và nam diễn viên đứng đầu bảng giá trị thù lao đóng phim cao nhất Hàn Quốc năm 2021.

Jun Ji Hyun được dự đoán có tổng thu nhập cao nhất showbiz Hàn năm 2021 với 17 tỷ won. Ảnh: Netflix.

Thông tin trên được tổng hợp và công khai trong chương trình All Year Live của đài KBS2. Theo đó, Jun Ji Hyun có cát-xê đóng phim không phải cao nhất, nhưng cô là người có thù lao đóng quảng cáo cao, với mức giá khoảng 1 tỷ won/hợp đồng ( 860.000 USD ).

Trong năm 2021, Jun Ji Hyun có 16 hợp đồng quảng cáo. Do đó, tính tới cuối năm, ít nhất ngôi sao 40 tuổi sẽ nhận được 16 tỷ won cát-xê quảng cáo ( 13,7 triệu USD ). Ngoài ra, nữ diễn viên còn khoản thù lao đóng phim Kingdom: Ashin of The North và một số hoạt động khác. Tổng thu nhập trong năm có thể đạt mốc 17 tỷ won.

Kim Soo Hyun - bạn diễn của Jun Ji Hyun trong Vì sao đưa anh tới - đứng thứ hai trong danh sách dự đoán của All Year Live với tổng thù lao dự kiến 13 tỷ won ( 11,7 triệu USD ). Theo báo cáo của Trendrr, cát-xê của Kim Soo Hyun cho phim Điên thì có sao (2020) là 200 triệu won/tập phim ( 172.000 USD ). Tuy nhiên, có thông tin trong ngành tiết lộ mức cát xê này đã tăng lên 500 triệu won/tập phim ( 430.000 USD ).

Tính thêm thù lao từ 9 quảng cáo, tổng thu nhập năm của tài tử 33 tuổi có thể đạt mức 13 tỷ won hoặc cao hơn tùy vào tình hình nhận phim và quảng cáo mới của anh trong 4 tháng cuối năm.

Vị trí thứ ba trong danh sách là "MC quốc dân" Yoo Jae Suk. Anh được dự đoán có tổng thu nhập 10 tỷ won ( 8,6 triệu USD ). Nam MC thường nhận thù lao 10-15 triệu won (8.600- 12.900 USD ) cho mỗi tập game show của đài truyền hình cấp quốc gia. Mức giá sẽ nâng lên 20-25 triệu won (17.100- 21.500 USD ) cho một tập game show của đài truyền hình cáp.

Phí người mẫu quảng cáo của Yoo Jae Suk cũng thuộc hàng cao trong giới giải trí, với mức giá 600-800 triệu won/hợp đồng (516.000- 688.000 USD ). Chương trình cho rằng chỉ riêng thù lao quảng cáo của Yoo Jae Suk đã chiếm già nửa tổng thu nhập, cụ thể là 5,6 tỷ won ( 4,8 triệu USD ).

Kim Soo Hyun là nam diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, nhưng chỉ đứng hạng 2 trong danh sách tài sản. Ảnh: tvN.

Nam diễn viên Song Joong Ki đứng thứ 4 trong danh sách với tổng thu nhập khoảng 8 tỷ won ( 6,8 triệu USD ). Lee Seung Gi đứng thứ 5 với khoảng 7 tỷ won ( 6 triệu USD ), MC Shin Dong Yeop hạng 6 với 5 tỷ won ( 4,3 triệu USD ) và nữ diễn viên Song Hye Kyo ở hạng 7 với dự tính thu nhập là 4 tỷ won ( 3,4 triệu USD ).