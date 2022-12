Thu nhập hàng chục nghìn USD dù chỉ làm 6 tiếng/tuần

Trước đại dịch, Quinn Miller (28 tuổi) từng làm việc tại một công ty khởi nghiệp về công nghệ quảng cáo tại California (Mỹ) và kiếm được 240.000 USD /năm, bao gồm tiền hoa hồng.

Đến tháng 3/2020, khi mọi nơi bị phong tỏa, nhiều khách hàng là bán lẻ, nhà hàng và cơ sở giải trí của anh rơi vào cảnh đóng băng. Dù vật lộn nhiều giờ mỗi ngày, Miller cũng rất khó để đạt được chỉ tiêu.

Sau đó, anh đọc được một bài viết trên Twitter về chuyện kiếm được nguồn thu nhập thụ động bằng cách đặt máy bán hàng tự động trong các tòa nhà văn phòng. Ý tưởng ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Miller.

"Hiện tại, tôi chỉ phải làm việc 6 giờ/tuần để vận hành những chiếc máy bán hàng tự động. Thời gian còn lại, tôi có thể dành phát triển các dự án khác, chẳng hạn như dạy trực tuyến, tìm kiếm các địa điểm kinh doanh mới", Miller nói với CNBC Make It.

Khoảng tháng 6 và tháng 7, Miller lần lượt mua 2 chiếc máy bán hàng tự động với giá 5.000 USD để thử kiếm tiền bằng công việc phụ này. Mọi thứ bắt đầu khá chậm chạp. Miller quyết định bỏ luôn công việc chính, vốn đang trì trệ, để tập trung toàn bộ cho những chiếc máy bán hàng tự động.

Miller đã liên hệ với người bạn có bố sở hữu một xưởng cơ khí để đặt chiếc máy bán hàng đầu tiên của mình. Cửa hàng này chỉ có 10 nhân viên và Miller bán được 181 USD sản phẩm trong 3 tháng đầu.

Vị trí đặt máy thứ hai của anh là ở một tòa nhà văn phòng và thu về 1.200 USD trong tháng đầu tiên.

"Tôi nhắm tới các tòa nhà có nhiều nhân viên qua lại. Tôi cũng sử dụng một ứng dụng giúp tìm kiếm các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong khu vực cụ thể, cũng như thông tin liên hệ của họ", Miller chia sẻ.

Nhiệm vụ quan trọng anh phải làm là nói chuyện chủ sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp về dự án kinh doanh của mình, giải thích với họ về các lợi ích (cung cấp đồ ăn, thức uống cho nhân viên và khách hàng một cách thuận tiện), trình bày cách anh xử lý tình huống và đảm bảo trách nhiệm.

Anh chàng rất vui khi quyết định mạo hiểm cuối cùng đã gặt hái thành công. Hiện tại, anh có 57 máy bán hàng tự động nằm rải rác ở thành phố quê hương mình, mang về khoản thu nhập 30.000 USD /tháng.

Trong khoảng hai năm qua, anh đã chi tới 160.000 USD để mua các máy bán hàng. May mắn, anh đang có dòng tiền dương mà không mang nợ.

Miller cho biết anh tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm về bán hàng thông qua dự án khởi nghiệp của mình.

Anh đã mua chiếc máy bán hàng đầu tiên trên trang web mua bán đồ cũ Craiglist với giá 1.000 USD . Nhưng anh nhận ra đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

Anh cho rằng đáng ra nên mua một chiếc máy mới, dù nó có giá gấp 4 lần, nhưng đổi lại là chất lượng tốt, đáng tin cậy và ít phải bảo trì hơn.

Anh hiện có một nhà kho rộng khoảng 2.000 m2 để chứa hàng hóa và máy móc. Anh thường mua các sản phẩm với số lượng lớn để nhận ưu đãi, đồng thời lựa chọn nguồn cung cấp uy tín.

"Tùy thuộc vào sản phẩm cung cấp, tôi có thể lấp đầy một chiếc máy với chi phí từ 250 USD đến 1.000 USD . Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các thương hiệu phổ biến, tính nhận diện cao. Tôi đặt mục tiêu các mặt hàng mang lại cho mình tỷ suất lợi nhuận 50-75%".

Miller nói rằng anh rất hài lòng khi trở thành một chủ doanh nghiệp kinh doanh máy bán hàng tự động. Dù có không ít khó khăn đi kèm, anh chấp nhận đánh đổi vì không muốn trở lại công việc hành chính như trước đây.

