Thu nhập của sao Marvel sau nhiều năm đóng phim

Thù lao của Sydney Sweeney được tính bằng nghìn USD cho mỗi phim. Sau khi khấu trừ các chi phí, số tiền còn lại không nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Sydney Sweeney - ngôi sao mới gia nhập Vũ trụ Người Nhện - cho biết cát-xê đóng phim không đủ để cô trang trải cuộc sống nếu nghỉ ngơi khoảng 6 tháng.

Sweeney nhận 25.000 USD cho mỗi tập phim Euphoria. Đến phần phim thứ 2, cô kiếm hơn 350.000 USD . Khi khấu trừ các chi phí, số tiền thực về tay Sweeney không nhiều.

"Tôi phải chia 5% lương cho luật sư, 10% cho quản lý, 3% hoặc tỷ lệ tương tự cho các giám đốc điều hành công việc kinh doanh. Thêm nữa, tôi phải trả lương cho người phát ngôn của mình hàng tháng", sao người Australia tâm sự.

Sydney Sweeney trong tiệc hậu lễ trao giải Oscar do Vanity Fair tổ chức. Ảnh: Reuters.

Thực tế, Sweeney sống được với nghề nhờ thù lao quảng cáo và công việc kinh doanh khác. Để tiếp tục duy trì công việc đóng phim, nữ diễn viên đầu tư kỹ năng và ngoại hình nhiều hơn. Sắp tới, cô kỳ vọng vai diễn trong Madame Web, dự án riêng nằm trong Vũ trụ Người Nhện, sẽ thành công.

Cô chia sẻ thêm: "Không ai hỗ trợ hoặc giúp đỡ tôi trong sự nghiệp. Tôi không nhờ cậy bất kỳ ai, đúng hơn là không có ai để mở lời những khi gặp khó khăn hoặc cần thanh toán các hóa đơn".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Sweeney kể cô thiếu ngủ vì lịch trình công việc dày đặc, áp lực kiếm tiền lớn. Dẫu vậy, nữ diễn viên luôn giữ tinh thần lạc quan.

Sydney Sweeney thủ vai nữ sinh đa tình, gợi cảm trong Euphoria. Ảnh: Filmsnewsfeed.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, được biết đến với các tác phẩm Everything Sucks!, The Handmaid's Tale, Sharp Objects... Trong sự nghiệp, cô đã được đề cử 2 giải Primetime Emmy với vai diễn trong phim Euphoria và The White Lotus.

Sắp tới, cô kết hợp cùng đàn chị Dakota Johnson trong tác phẩm Madame Web. "Tôi đã tập chiến đấu và vận động cơ thể để chuẩn bị cho vai diễn. Tôi thích những cuộc đấu tranh mà nhân vật đã trải qua", Sweeney tỏ ra háo hức với vai diễn mới.

Năm 2022, tờ AP công nhận cô là một trong những ngôi sao đột phá.