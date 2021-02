Thu nhập bên ngoài của vợ chồng Ivanka Trump

Dù không hưởng lương chính phủ suốt 4 năm làm việc tại Nhà Trắng, con gái Ivanka và con rể Jared Kushner của ông Trump vẫn có nguồn thu đáng kể từ các hoạt động bên ngoài.

Dựa vào tiết lộ tài chính của con gái nhà Trump, tổ chức phi lợi nhuận Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) tại thủ đô Washington D.C cho biết Ivanka và Jared kiếm được từ 172 đến 640 triệu USD thu nhập bên ngoài trong suốt 4 năm ở Nhà Trắng, theo The Hill.

Trước đó, khi chuyển đến Washington D.C để đảm nhận chức vụ cố vấn thân cận cho tổng thống, vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner đều tuyên bố làm việc không hưởng lương.

Trong 4 năm làm việc tại Nhà Trắng, vợ chồng Ivanka Trump có thể có khoản thu lên đến 640 triệu USD từ bên ngoài. Ảnh: Reuters.

Một phần nguồn thu đến từ khách sạn Trump International Hotel nằm tại Washington D.C. Đây cũng được cho là nơi đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho cựu Tổng thống Donald Trump khi ông còn ở Nhà Trắng.

"Từ năm 2017, Ivanka đã kiếm được hơn 13 triệu USD từ khách sạn của gia đình. Năm 2017, con số rơi vào khoảng 4 triệu USD . Đến năm 2020, nguồn thu giảm xuống còn 1,5 triệu USD . Nguyên nhân một phần là do đại dịch", báo cáo viết.

Báo cáo cũng cho thấy cổ phần trong khách sạn của Ivanka Trump giảm mạnh theo từng năm. Theo tiết lộ gần nhất, Ivanka cho hay bản thân nắm giữ 100.000- 250.000 USD tiền cổ phần trong năm 2021.

Trước đó, cổ phần của con gái ông Trump tại khách sạn trị giá 5- 25 triệu USD .

Theo CREW, khách sạn Trump tại thủ đô nước Mỹ không phải là nguồn thu gây tranh cãi duy nhất của Ivanka.

Năm 2018, ái nữ của ông Trump thông báo sẽ đóng cửa thương hiệu mang tên mình để tập trung vào công việc tại Nhà Trắng. Nhưng CREW cho hay đã phát hiện ra Ivanka vẫn kiếm được 1 triệu USD từ thương hiệu này vào năm 2019 mặc dù cô đã tuyên bố nó không còn tồn tại, theo Vanity Fair.

Trong năm cuối cùng tại Nhà Trắng, con rể Jared Kushner còn mở thêm một công ty cổ phần nước ngoài tên Kushner BVI Limited với văn phòng đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty này kiểm soát một số tài sản trong đó có Puck Building LP được định giá hơn 25 triệu USD .

Hồi đầu tháng 2, Ivanka Trump và Jared Kushner báo cáo mức thu nhập gần 120 triệu USD trong năm 2020, theo Bloomberg.

Trong bản kê khai thu nhập dưới tư cách cố vấn Nhà Trắng lần cuối, cặp vợ chồng tiết lộ thu nhập giảm hơn 20% so với thu nhập họ nhận được vào một năm trước đó.

Dù con gái và con rể ông Trump vẫn nắm giữ khối tài sản lớn, họ đã mất nhiều tài nguyên hoặc đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế hơn trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump.